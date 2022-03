Povremeni 'vatreni' napustio ruski klub, trener odgovorio: Ma nije on Messi da tugujemo

Povremeni hrvatski reprezentativac Filip Uremović (25( suspendirao je ugovor s Rubinom iz Kazanja te tako postao prvi hrvatski nogometaš koji je iskoristio mogućnost koju je Fifa dala stranima igračima koji igraju u Rusiji. Zbog rata u Ukrajini, tko god želi, ima pravo suspendirati ugovor i pronaći novi klub, ali na kraju sezone moraju se vratiti nazad u Rusiju.

Naš povremeni reprezentativac može pojačati i bilo koji hrvatski klub, ali svakako novog poslodavca mora pronaći do 7. travnja, do kad traje taj izvanredni prijelazni rok za igrače iz ukrajinske, ruske i bjeloruske lige.

Uremović je u karijeri igrao za Cibaliju, Dinamo i Olimpiju, a u Rubin stigao 2018. godine te je za to vrijeme skupio 97 nastupa uz jedan gol. Postao je ključni član prve postave, povremeno je bio i kapetan, ali sudeći po riječima njegovog trenera, očito im previše i neće faliti.

Legendarni Rus Leonid Slutski, koji od 2019. godine radi kao trener Rubina, prokomentirao je odlazak Filipa Uremovića.

- Nedostajat će nam. Radi se o igraču iz prve postave i to što smo ga izgubili utječe na cijelu ekipu. Međutim, postoji širina u momčadi, imamo duplirane pozicije. U Rubinu će sigurno netko stasati za njegovu ulogu, ako to još nije. Unatoč kvalitetama koje ima, on je zamjenjiv igrač. Ne vrijedi tugovati što je Uremović otišao. On nije Messi ili Ronaldo - kazao je trener Rubina.

Slučajno ili ne, Rubin je u prvoj utakmici bez hrvatskog stopera izgubio od Rostova 2-1 u 21. kolu prvenstva. Klub iz Kazanja nalazi se na tek 10. poziciji, a itekako može strahovati i od ispadanja. Ural, koji drži 13. mjesto koje vodi u doigravanje za ostanak u ligi, zaostaje tek pet bodova.

Rođenog Požežanina ugovor s Rubinom veže do ljeta 2024. godine. Još nije poznato u kojem klubu će nastaviti ovu sezonu, ali svakako je sigurno da će se na kraju sezone morati vratiti u Rubin. Jedino ako ga netko ne otkupi tijekom prijelaznog roka.

Filip je za hrvatsku reprezentaciju odigrao šest utakmica, od čega posljednji put u studenom 2020. godine. Postoji mogućnost povratka u HNL, a tako bi se samo još više nametnuo izborniku Zlatku Daliću i tako možda uhvatio kartu za SP u Kataru.

Kako god, Uremović do 7. travnja mora pronaći novi klub u kojem će provesti ostatak sezone.