Pozdravite nove rekordere: Marseille je najgori klub LP-a!

<p>Jedan od najtrofejnijih francuskih klubova <strong>Marseille</strong> pao je na samo dno. Nekoć su bili šampioni, a danas su daleko od toga. Marseille je jedini francuski klub koji je osvojio naslov Lige prvaka, i to davne 1992. godine dok su prvaci svoje zemlje bili devet puta.</p><p>Danas je, pak, klub s juga Francuske poražen je kod kuće od Porta 0-2 i službeno postao negativni rekorder Lige prvaka. Francuzi su, naime, izgubili 13. put zaredom, što nije nitko nikada. </p><p><strong>Duje Ćaleta-Car</strong> sjedio je na klupi, Leonardo Balerdi je u 70. minuti zaradio crveni karton, još jedna tužna večer za Marseille koji je nadmašio i Anderlecht koji je imao 12 poraza zaredom.</p><p>Pa kad je uopće Marseille zadnji put nekoga pobijedio u Ligi prvaka? Recimo da djeca koja su tada rođena već idu u drugi razred osnovne škole. Dakle, 2012. godine u prvoj utakmici osmine finala pobijedio je Inter na Velodromeu 1-0 kada je netko Francuzima ugasio svjetlo.</p><p>Marseille je, s porazom na Giuseppe Meazzi 1-2 prošao je u četvrtfinale te sezone, odnosno došao do Bayerna i dva poraza. Nakon sezone u Europskoj ligi vratio se u LP i izgubio svih šest utakmica u skupini protiv Arsenala, Borussije Dortmund i Napolija. To je, ako ste brojali, devet poraza. </p><p>Ni ovogodišnja grupa sa Cityjem, Portom i Olympiacosom Marseilleu nije dovoljna da prekine niz. U Pireju je izgubio 0-1, protiv Cityja kod kuće 0-3, protiv Porta na Dragau 0-3 i na domaćem terenu 0-2. </p><p>- Da biste bili s*anje u Ligi prvaka, morate je prvo izboriti. Mi smo uspjeli i stvarno smo s*anje - rekao je u jednoj od legendarnijih izjava trener <strong>Andre Villas-Boas</strong>.</p>