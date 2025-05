Poznati hrvatski influencer tvrdi da je napadnut na Poljudu: 'Svo moje poštovanje ste izgubili...'

Nakon derbija između Hajduka i Dinama na Poljudu, koji je završio pobjedom zagrebačkog kluba 3-1 i donio im prvo mjesto na ljestvici HNL-a, medijsku pozornost nije zaokupila samo igra na terenu, već i niz izgreda koji su obilježili dan, kako unutar tako i izvan stadiona.

Poznati hrvatski influencer Brane FC, koji je na društvenim mrežama stekao popularnost videima s utakmica hrvatske reprezentacije, Dinama, HNL-a i drugih sportskih događaja, objavio je na Instagramu da je bio žrtva fizičkog napada dok je mirno pratio utakmicu na stadionu.

"Moja zadnja utakmica na Poljudu. Ono što sam doživio danas u 40. minuti utakmice, nikad se ne bih nadao. Sjedim mirno, gledam utakmicu s prijateljem i niotkud njih par mi dolaze s leđa i dobijam u glavu iz čista mira. Zatim me digli sa sjedala i stjerali u kut kod ograde gdje se priključilo još njih 10 junaka. Na kraju me potjerali sa stadiona i morao sam bježati pred izlazom, još me policija htjela privesti. Nikad loša riječ iz mojih usta nije izašla za vaš Hajduk. Izgubili ste svo moje poštovanje", objavio je Brane na svom Instagram profilu.

Incident se dogodio tijekom prvog poluvremena, tvrdi influencer, a zbog njega je morao napustiti stadion.

Dan utakmice obilježile su brojni sigurnosni problemi. Na Pujankama je došlo do dogovorenog sukoba između pripadnika Bad Blue Boysa i Torcide. Policija je osim toga privela gotovo 400 osoba, a zabilježeni su i napadi na policijske službenike nakon utakmice, bacanje kamenja, pirotehnike i drugih predmeta.

Utakmica se odvila pred 32 tisuće gledatelja, a Dinamo je, ovom pobjedom, preuzeo prvo mjesto na ljestvici s 58 bodova, ispred Rijeke i Hajduka koji imaju po 56 bodova, s time da Rijeka ima utakmicu manje koju igra protiv Gorice.