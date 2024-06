Poznato je tko je prijavio HNS zbog povika: 'Nećemo dopustiti nikome da nam to pripiše...'

HNS se prethodnih godina naplaćao kazni zbog pirotehnike i neprimjerenih povika hrvatskih navijača, a ništa drugačije nije ni tijekom Eura u Njemačkoj. Uefa je prije nekoliko dana kaznila Hrvatski nogometni savez s 87.875 eura zbog bacanja plastičnih čaša na teren i paljenja baklja na utakmici protiv Španjolske.

Pokretanje videa... 07:50 Trening Vatrenih uoči utakmice protiv Italije | Video: 24sata

I nije to sve. Još malo će se isprazniti HNS-ova blagajna jer je Uefa pokrenula novi postupak zbog bakljade na utakmici s Albanijom, a stigla je prijava i za diskriminaciju i rasizam. Naime, FARE (football against racism in Europe) je prijavila povike 'Ubij Srbina', a nakon toga Srpski nogometni savez zaprijetio kako će napustiti Euro ako krovna europska nogometna organizacija ne kazni Albaniju i Hrvatsku. Iako, nigdje nije ni potvrđeno da su to pjevali hrvatski navijači.

Hamburg: Navijači uoči početka utakmice Hrvatske i Albanije u 2. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Kako pišu Sportske novosti, navedene uzvike poveli su albanski navijači koji su bili smješteni iza jednog gola. To su napravili na hrvatskom jeziku jer su mislili da će to prigrliti i hrvatski navijači, ali to se nije dogodilo. Na tome će se i temeljiti HNS-ova obrana.

- Mislim da smo objektivni kad kažemo da se to nije izraženo čulo od naših navijača, iako smo svjesni koliko je to teška stvar politički i na svaki drugi način. Kad se ranije događalo, muški smo stali i rekli - je, dogodilo se. Međutim, sada bi nam bilo krivo i nećemo nikome dopustiti da nam to pripiše - rekao je Jurica Jurjević, HNS-ov voditelj odjela za prevenciju i osiguranje.

Pripadnici hrvatske policije su uoči utakmice napravili sve kako bi prevenirali incidente.

- Naši iz policije prije utakmice oduzeli su hrvatskim navijačima značajan broj šalova i majica nedozvoljenog sadržaja. Posebno me raduje što ništa od toga nije iz klupskih navijačkih skupina, dakle ultrasa, nego od naših ljudi iz inozemstva koji se vade da nisu znali. Maksimalan je napor napravljen, istjerat ćemo do kraja to da dokažemo kako nije bilo nikakvog velikog niti organiziranog kršenja propisa od strane hrvatskih navijača - zaključio je Jurjević.