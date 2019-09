Pozvali su ga da spasi klub od propasti: 'Nino je naš Kranjčar'

Vrhunski hakler i sjajan čovjek. Kad ga je Sokol iz Sokolovca pozvao u pomoć, Nino Adamić (32), iako nije u formi kao nekad, odmah se odazvao i unatoč višku kilograma pokazao kakva je nekad bio klasa. Točnije, kakva je i sad klasa. Nakon što je njegove fotografije s utakmice objavio Prigorski.hr, odlučili smo ga potražiti i otkriti tajnu velikog talenta čovjeka kojeg u njegovom klubu uspoređuju s Kranjčarom i Prosinečkim.

- Nino zna ono što mnogi nikad neće priznati, da je lopta brža od igrača. Njegove lopte imaju oči i dijeli ih suigračima bolje nego što bi neki to činili rukom. Kad malo poradi na kondiciji, bit će za našu momčad pravo pojačanje - kazao nam je Sven Vuk, Adamićev suigrač iz Sokolovca.

Počeo je u Slaven Belupu

Nino živi u osam kilometara udaljenom koprivničkom prigradskom naselju Reka. Visok je 182 centimetra i ima 140 kilograma. Ako mislite da je broj 19 slučajan odabir, pogriješili ste. Znate li koji je nogometaš u reprezentaciji nosio broj 19? Da, Niko Kranjčar! A upravo je Niko Ninin uzor.

- Obožava gledati Niku, a i po tehnici su slični, obojica znaju sve s loptom - kažu nam igrači Sokola.

A Nino nije slučajno zalutao u Sokolovac, nogomet mu je u genima.

- Nogometom sam se počeo baviti kao limač u Slaven Belupu, gdje sam igrao do kadetskog uzrasta i potom sam otišao u juniore lokalnoga kluba u Reki, gdje živim - rekao nam je Nino.

Nino igra na mjestu veznog igrača, a nema igrača u krugu 50 kilometara koji nije čuo za njegove vještine. Istina, nije brz kao nekad, ali tehnikom podsjeća na Roberta Prosinečkog. Lažnjak, rolanje, driblanje...

- Ne dijelimo igrače na mršave, debele, visoke, niske i slično. Dijelimo ih na one koji znaju i mogu i one koji ne znaju. Ili, kako mi kažemo, oni kojima je lopta strano tijelo. Nino je sjajan nogometaš, sve zna i gušt je igrati s takvim igračem - priča nam Vuk.

Adamić je napravio pauzu od nogometa, što je rezultiralo viškom kilograma.

- Da uđe u formu, mogao bi bez problema igrati u puno boljem klubu. Školovan je igrač - kaže Vuk.

Borba za ostanak

Sokol Sokolovac upao je u igračke probleme i hitno im je bila potrebna pomoć. Naravno, u takvoj situaciji igrači i trener su se sjetili Nine Adamića.

- Borimo se za ostanak u 3. županijskoj ligi. Klub je praktički pred rasformiranjem, pa smo pozvali Ninu da nas spasi. U teškoj smo situaciji, dovodimo slobodne igrače izvan prijelaznog roka, a takvi su još nespremni - kazao nam je predsjednik kluba Radomir Grubačević, katica za sve u klubu.

Osim što je trener, Radomir je predsjednik, ekonom, savjetnik, psiholog, tehnički direktor, tajnik, domar...

Svi žive za nogomet

- Nino nam je došao pomoći i hvala mu na tome. Radi se o doista sjajnom čovjeku, koji razumije da smo u izrazito teškoj situaciji, najtežoj u povijesti kluba, i to puno govori o njemu. Inače je vrlo samozatajan. Prije desetak godina, dok je bio u odličnoj kondiciji, bio je sjajan igrač i vrhunski strijelac. Dođite i vidjet ćete o kakvom se nogometašu radi. Nogomet nije zaboravio igrati. Trenirao sam ga i mogu samo kazati da je to čovjek koji je bez pogovora izvršavao svoje obveze. Došao nam je pomoći i na tome mu neizmjerno hvala - rekao je predsjednik, pardon, trener.

Klub je na pretposljednjemu mjestu, u pet kola sakupio je tri boda i prijeti mu ispadanje u najniži rang. Zbog velikih problema klub bi se mogao ugasiti, a to bi značilo kraj tamošnje škole nogometa, koja ima 60-ak djece. Bio bi to snažan udarac za to naselje, koje živi nogomet.

