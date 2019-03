PPD spreman za Vardar: 'Plan je obraniti se, imamo šanse...'

Sretan sam što je klub našao novog sponzora. Što se tiče pripreme utakmice za Vardar moram naglasiti da su dečki tijekom cijele sezone radili i igrali vrlo dobro. Svi znamo da se momčad uoči sezone jako promijenila, puno je igrača otišlo, ali su došli mladi, dokazali su da zaslužuju tu osminu finala, rekao je na konferenciji za novinare trener PPD Zagreba, Branko Tamše.

- Na svakoj poziciji su dobro pokrivani, vraćaju im se još neki ozlijeđeni igrači. Čeka nas jedna jako teška utakmica i toga smo svjesni.

Zagrebu će u susretu s Vardarom nedostajati nekoliko igrača.

- Nama će nedostajati Leon Šušnja i Arijan Jović koji su završili ovu sezonu. Svaki igrač nam jako puno znači, svaki kotač u našem timu je vrlo važan i žalim za svakim igračem kojeg nema.

Zagreb ima 16 spremnih igrača, svi će dobiti priliku

- Imali smo naporan ritam zadnjih 20 dana. Više smo igrali i putovali, nedostajalo nam je energije. Zadnje dvije utakmice u hrvatskom prvenstvu odigrali smo malo lošije. Treba nama još puno treninga i rada. Moj sistem je takav da više -,manje igra svih 16 igrača, svi će dobiti svoju šansu - rekao je Tamše.

- Nisam taj koji će najavljivati neki rezultat unaprijed. Pa Zagreb je nedavno padao iako je dobio kod kuće. Odeš u goste i dobiješ 10 komada razlike. Tako da... - oprezno je najavio Tamše.

- Ako želiš dobar rezultat protiv Vardara moraš igrati obranu na visokoj razini. Čak 70% pripreme smo namijenili upravo obrani - kazao je slovenski stručnjak.

- Navijačima mogu obećati da ćemo napraviti sve da se dokažemo i izborimo dobar rezultat. Vardar je dobar, ali imamo i mi svoje kvalitete - samouvjeren je Tamše.

Horvat: Nadmašili smo sva očekivanja

- Drago nam je da će dvorana biti ispunjena. Mislim da smo to zaslužili igrama tijekom cijele sezone. Nadmašili smo očekivanja, dogurali smo do toliko željene osmine finala Lige prvaka i ovo nam je samo jedna zadovoljština. Vardar je prije dvije godine bio osvajač Lige prvaka i sigurno da je to momčad koja je favorit, čak i za ulazak na Final four - poručio je Zlatko Horvat.

- Dat ćemo sve od sebe da ih prođemo, neće biti lako, vrhunska su momčad.