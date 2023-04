Pranjić vodio 2-0 pa izgubio, igrači Sarajeva skoro se potukli sa zaštitarima i navijačima...

Bivši hrvatski reprezentativac Danijel Pranjić porazom od Sarajeva (3-2) debitirao je na klupi BiH prvoligaša Slobode iz Tuzle. Sloboda je vodila 2-0 nakon 14 minuta golovima Bekića. Bio je to početak iz snova za hrvatskog stručnjaka, no do kraja poluvremena Sarajevo je poravnalo na 2-2 u dvije minute golovima Žiljkića i Čatakovića dok je u drugom dijelu potpuni preokret i pobjedu gostima donio Avramovski.

Zamalo je izbio kaos

Utakmicu su zasjenile ružne scene na kraju susreta. Dok su igrači Sarajeva slavili pobjedu, ušli su u verbalni sukob s navijačima Slobode, a sukobili su se i sa zaštitarima! Naguravali su se igrači i članovi stručnog stožera, no brza reakcija policije spriječila je da verbalni sukob ne eskalira u fizički. Video pogledajte OVDJE

Sarajevo je došlo do bitna tri boda u borbi za Europu, a Pranjić ipak neće po dobrome pamtiti debi na klupi novog kluba.

- Uplašili smo se pobjede, kod 2:0 kontrolirali smo utakmicu kroz posjed. Sarajevo je bilo izgubljeno. Nakon toga počeli smo filozofirati. Trebali smo tražiti dubinski pas, a mi vraćali loptu golmanu. Onda par krivih primanja lopte. Igrači primaju loptu kao da je mali nogomet, ne mogu shvatiti to - rekao je Pranjić pa nastavio:

- Sami smo došli u nervozu, dogodi se penal koji ja neću komentirati. To je okrenulo utakmicu, vratio se strah u igrače. Glava je bila dolje, to ne treba tako. Ništa, to je to. Okrećemo se sljedećoj utakmici. Ako budemo igrali kao pola sata danas, nemamo se čega plašiti, ali tako treba igrati cijelu utakmicu - rekao je Pranjić.

Sloboda je ostala na osmom mjestu s 24 boda, ali posljednjoj Slogi bježi tek bod. Pranjić je došao kako bi klub ostavio u najjačem rangu BiH nogometa, a ono što je sigurno je da ga do kraja prvenstva čeka grčevita borba za ostanak za koji se bori čak šest klubova.

