Pratite posljednje izjave Dalića uoči okršaja s Azerbajdžanom

U četvrtak, 21. ožujka, Hrvatska od 20:45 na Maksimiru igra prvu utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2020. godine s Azerbajdžanom, a po posljednji će se put uoči okršaja od oglasiti hrvatski izbornik Zlatko Dalić.

Konferencija za novinare počinje od 17:15, a uz izbornika će se pojaviti i kapetan Luka Modrić.

- Neću gledati negativno i nabrajati tko nam fali, tražiti alibije i opravdanja, pa time podcijeniti one koje smo zvali. Okrećemo se ovima koje imamo. U obrani je samo Vida sa SP-a, Rebić se ozlijedio pa igrao 15 minuta samo da proba i vidi situaciju, Brozović je igrao... Najveći je problem obrana, teško je to uskladiti, napraviti kompaktnost jer dugo nisu igrali zajedno. Bit će teško - rekao je izbornik još u ponedjeljak.

Uz to je otkrio i kako planira promijeniti stil igre. Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji nerijetko igrala na kontre i polukontre, no sada to više nije toliko pametno, zaključio je Dalić:

- Moramo mijenjati stil, više ne igramo protiv Argentine, Francuske, Brazila... da igramo na kontru i polukontru, što smo usavršili. Sad se okreće situacija, mi smo favoriti, moramo imati posjed lopte i u tome biti sigurni, da drugi nas ne vrebaju u kontri. Na tome smo radili, da preko bokova radimo višak. O tome sam razmišljao, na tome ćemo raditi, da posjed bude strpljiv i da se na vrijeme vraćamo. Tiki-taka ispada iz mode, ali mi ćemo biti prisiljeni raditi to, tražiti okomite pasove i završnicu.