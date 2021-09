U prvom kolu Europske lige Dinamo je izgubio od West Hama na Maksimiru pred više od 12.000 gledatelja. Prvi gol za 'čekićare' zabio je Antonio u 21. minuti, a za konačnih 0-2 zabio je Rice u 50. minuti susreta.

USKORO KREĆE KONFERENCIJA ZA NOVINARE:

- Nikako ne možemo biti zadovoljni nijednim porazom, pogotovo ovim. Prvo poluvrijeme zaista mlako, nismo naši konekciju prema naprijed i oni su čuvali loptu bez obzira na našeg igrača više u vezi. Onda nam se dogodila početnička greška i primili smo gol. Nakon toga uveli smo špicu, dobro krenuli i opet primili gol iz druge jeftine greške te nas je to koštalo boljeg rezultata - započeo je trener Dinama Damir Krznar.

Iako je pomoćni trener Alen Peternac na poluvremenu istaknuo da se Kevin Theophile Catherine diže nakon greške, ostao je na klupi nakon 45 minuta.



- Tražili smo dva igrača koji će s pozicije stopera bolje moći ući u igru, a procijenili smo da će to biti Šutalo i Franjić. Oni imaju te karakteristike i to je bio jedini razlog, a pogreška Theophilea nije bila razlog zašto smo ga izvadili iz igre.



'Modri' danas nisu stvarali šanse, a dobro ih je 'pročitao' menadžer 'čekićara' David Moyes i neutralizirao sve pokušaje.



- Uloga Ivanušeca i Ademija je bila da iskoriste dubinu s Petkovićem u špici, ali to nismo iskoristili jer nismo imali raspoloženog igrača. Gosti su dobro parirali i krenuli u nešto novo, otvarali su s tri igrača i u prvih 30 minuta stvarali nam velike probleme. Svaka nova utakmica je teška, ali bez obzira na rezultat idemo na pobjedu kod Genka i tako ćemo ići u svaku utakmicu. Vjerujemo da ćemo uspjeti preboljeti ovaj poraz, nismo dobro startali, ali ima još vremena - kazao je.

Trener 'ćekićara' David Moyes komentirao je pobjedu na Maksimiru.

- Znali smo povijest Dinama, poznajemo Dinamo i znamo što su prošle sezone napravili Dinamu. Bila je teška utakmica kao što smo očekivali, nismo imali prilika koliko smo trebali, ali zabili smo drugi gol i sve je tad bilo lakše - kazao je pa nastavio:



- Kad je Dinamo krenuo naprijed bilo je lakše igrati, u prvom poluvremenu je bilo dosta teško kad je Dinamo čekao. Ali Declan Rice je poseban igrač, to je pokazao i zabio gol. Nikola je odigrao jako dobro kao Said Benrahma, ali znali smo da Vlašić dolazi doma i nadamo se da će tako nastaviti u sljedećim danima i mjesecima. Tek se priključio momčadi i nadamo se da ćemo od njega samo vidjeti još više.

- Neki od naših igrača već su igrali na međunarodnim utakmicama, ali početak u Europi bio je za većinu naših igrača i dobro su se postavili. Ovo je bila tek prva utakmica za igrače. Tek uče kako se postaviti. Nisam znao koliko su dobri, tek sam to danas doživio. Uveo sam neke nove igrače, ovo je tek prva utakmica u ovoj fazi i nadamo se da ćemo i u sljedećim utakmica ostati na ovoj razini.

Declan Rice zabio je pobjednički gol u 50. minuti susreta.

- On je jako dobar igrač. Razvija se i postaje sve bolji i bolji. Bio je prvi put kapetan West Hama te je čak zabio i gol. Mlad je i velika je budućnost pred njima. Moramo uzeti njegovu igru korak po korak. On ima veliku snagu i brzinu i morat ćemo to još više iskoristiti. Nažalost, u posljednje vrijeme nije zabio toliko golova, ali što će više zabijati, njegovo samopouzdanje će rasti

Komentar na igru Nikole Vlašića

- Za njega mogu reći da može igrati na svim pozicijama. ali vi to znate. Mora se prilagoditi našoj igri i našem tempu. Želim vidjeti njegove golove i asistencije u budućnosti i drago mi je što je njegova prva utakmica za West Ham bila upravo u Hrvatskoj - kazao je pa nastavio:

- Jako poštujem Dinamo i njihov način igre. U mislima mi je pobjeda protiv Tottenhama. Znam da mogu igrati na visokoj razini kako su i tada igrali. I mi postajemo sve bolji u zadržavanju lopti. U drugom poluvremenu su nam ostavili dosta otvorenog prostora zbog čega smo i zabili gol.

U međuvremenu, Moyes je pohvalio prevoditeljicu.

- Nije lako prevoditi škotski na hrvatski, svaka čast - kazao je.