Nakon svega 18 slobodnih dana, dinamovci su se opet okupili uoči ljetnih priprema za novu sezonu. Iduću srijedu idu u Moravske Toplice u Sloveniju, a prije toga odradit će testiranja i nekoliko treninga.

Okuplja se cijela momčad, pa i oni koji su prošlu sezonu bili na posudbi. Tako su pred novinarima, uz trenera Damira Krznara, govorili i bivši igrači Rijeke, golman Ivan Nevistić, bek Daniel Štefulj, bivši veznjak Gorice Dario Špikić i Šibenika Marko Bulat. Nosit će dresove 33, 3, 77 odnosno 31.

POGLEDAJTE PREDSTAVLJANJE:

Ništa od odlazaka zasad

- Zasad dolazaka i odlazaka neće biti. Dolasci će ovisiti o odlascima. Predviđene su četiri prijateljske utakmice. Stožer je odmarao tri dana, haha. Odmor je bio nešto duži, definitivno. Odabrali smo zadnji mogući dan za početak priprema. Trebalo se rekuperati, došli su igrači s posudbi, a priključit će nam se i reprezentativci. Nadam se, što kasnije, što bi značilo da će proći skupinu na Euru - rekao je trener Dinama Damir Krznar.

Možete li ukratko predstaviti nove igrače?

- Neva se dokazao, u fokusu nam je od pretprošle sezone i briljantnih partija u dresu Varaždina. Priključivanjem Rijeci opravdao je sva očekivanja, on nam je sigurno pojačanje, kao i Dario koji je cijeli nogometni vijek prošao kroz Dinamo. Dogodila se deselekcija, ali ona nije ništa neuobičajeno. Pokazao se u novoj sredini, prošao je teži put, ali evo ga opet s nama.

- Daniela smo zamijetili još u Varaždinu, pružio dobre partije u Rijeci na lijevom beku. Nadam se da će pružiti dobre igre na poziciji koja je meni intimno izuzetno draga. Marko ima 100 utakmica za svoje nježne godine, vodio je Šibenik vrlo uspješno. Svima im je zajedničko da su iznimno naučili Dinamo prošle sezone.

Kakva je situacija s Dujom Čopom, kad će njega predstaviti?

- Prvo moramo riješiti papirologiju, ugovor mu traje nešto duže nego što je današnji dan zbog razlike u završetku sezone u belgijskoj i hrvatskoj ligi pa ćemo ga predstaviti. Ali dobili smo dozvolu kluba da trenira s nama i kad bude sve formalizirano, obući će novi dres.

Kakve su ambicije u novoj sezoni?

- Kamo sreće da ponovimo sreću kakva je bila prošla, iznimno zanimljiva do zadnjeg kola. Nije se Dinamo prošetao kroz prvenstvo kao u nekim prošlim sezonama. Sigurno očekujemo jake rivale, nije to floskula da samo jaka liga može iznjedriti jake klubove - zaključio je Krznar.

Livaković? Spreman sam na sve

- Čast i privilegij mi je što sam tu. U Dinamu su golmani na top nivou, ali ja sam spreman na sve. Kako će se sve odigrati vidjet ćemo, još je tu Livaković - rekao je Ivan Nevistić, bivši golman Rijeke.

- Puno putovanja? Baš zbog toga sam se izgradio, ne bih rekao da je išlo postupno. To je bio moj put, ja gradim sebe.

- Livaković i pozicija rezerve? Nismo ništa konkretno pričali, spreman sam na sve i ne zamaram se time. Gledam dati maksimum i bit će kako bude.

Prilagodba? Nema problema

- Proveo sam tu 12 godina, dosta igrača poznajem kroz mlađe uzraste, Kulenović, Đira... Neće biti problem za prilagodbu, a cilj mi je što bolje odraditi pripreme i pokazati se u najboljem svjetlu - kaže Dario Špikić, koji se vratio u matični klub iz Gorice.

- Povratak? Vjerovao sam u sebe i da će doći prilika za povratak. Hvala Gorici na svemu. Svih 12 godina ovdje je bilo prekrasno, od kadeta malo ozbiljnije... Liga prvaka mladih mi je bila najljepša i najbolje utakmice su se igrale - dodao je.

Jesam li bolji od tate? Hm...

- Cilj mi je predstaviti se u što boljem svjetlu. Tata je bio suigrač Krznaru? Daje mi uvijek neke savjete. Zna me i kritizirati. Pričao mi je o Varaždinu, Dinamu pa sam sve čuo - rekao je Daniel Štefulj, lijevi bek koji dolazi iz Rijeke u klub za koji mu je nastupao i otac Danijel krajem 1990-ih.

- Jesam li bolji bek od tate? E, to mi nije rekao... Broj na dresu? Puno sam razmišljao, ali shvatio sam da je najbolje uzeti trojku.

Ademi i Schifo su pomogli

- Čast mi je što sam u ovakvom klubu. Želim participirati prije svega na treningu i raditi, a kad dobijem priliku, nadam se da ću je dokazati - kazao je Marko Bulat, još jedan sin nogometaša koji je došao iz Šibenika.

- Tata Joso igrao je u Hajduku, ja sam otišao putem Dinama. Klub poput Dinama dao mi je povjerenje i šansu, dat ću maksimum u treninge i utakmice. Bit ću 100 posto tu - dodao je.

- Ademi? Htio bih mu čestitati na tome kakva je osoba i igrač. Uzor nam je na terenu i izvan njega. Pričali smo zadnji put kad smo bili tu, rekao mi je da je tu što god treba. Schifo? Dao mi je puno savjeta kako se ponašati i trenirati, uzeo sam od njega puno savjeta. A i otac mi daje neke savjete i to sve spajam. Za koga će on navijati? Ha, nadam se za Dinamo...

- Šibenik? Stvarao me od 16. godine, nismo bezveze bili prvaci Druge HNL. Teško je bilo ostati u ligi, ali pokazali smo da imamo nove igrače. Prečka iz slobodnjaka u remiju na Šubićevcu? Znao sam da ćeš me to pitati... Ma sva sreća, lopta je ušla u gol, pokazao sam da ih znam izvoditi. Dinamo je osvojio titulu i to je to - rekao je Bulat i zaključio:

- Imam sve preduvjete da postanem što bolji igrač, a pogotovo u ovakvom klubu kao što je Dinamo. Kad dođem na Šubićevac koji me odgojio kao osobu i igrača, bit će malo teško, ali kad krene prvi zvižduk, borit ću se maksimalno za plavi dres.