GLEDAJ UŽIVO Dalić: Petković se vraća u klub. I Kova je osjetio mišić, ostao je u Manchesteru!

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom su dvije posljednje utakmice u kvalifikacijama za Euro u Njemačkoj. "Vatreni" u subotu gostuju kod Latvije u Rigi, dok im tri dana kasnije na Maksimir dolazi Armenija.

Hrvatskoj, podsjetimo, za izravan plasman na Euro trebaju pobjede nad Latvijom i Armenijom, uz "kiks" Walesa u jednoj od preostale dvije utakmice (Armenija, Turska).

Izbornik Zlatko Dalić za te sudare ne može računati na jednog igrača s inicijalnog popisa od 23 igrača - Brunu Petkovića, ali je aktivirao i dva pretpoziva - Martinu Baturini i Nikoli Vlašiću.

"Vatreni" se danas okupljaju u Zagrebu, a izbornik Dalić izaći će pred medije u 11 sati i najaviti ključne utakmice za odlazak u Njemačku iduće godine.

- Zadnja dva poraza su nam zakomplicirala situaciju, ali ovisimo samo o sebi. Protiv Turske i Walesa smo igrali slabo, možda i najlošije utakmice otkako sam izbornik. Bilo je zaista loše i to u najgore vrijeme. Fokusirani smo na sljedeće dvije utakmice, šest bodova i samo na sebe. Bruno Petković neće biti s nama, žao mi je. Vraća se u klub. Sinoć je i Mateo Kovačić osjetio mišić, tako da danas neće doći. Ostaje u Manchesteru na pregledu - rekao je Dalić u uvodu.

Zašto je aktiviran pretpoziv Nikoli Vlašiću koji nije u dobroj formi?

- Naša procjena je da je popravio formu i stanje i zato je pozvan.

Glavne pogreške u posljednje dvije utakmice?

- Nisam prepoznao situaciju, a splet puno okolnosti doveo je do tih rezultata. Činjenica je da smo bili ostali bez kompletnog napada, a ciklus ranije su bili među najboljima. Perišić i Kramarić su puno dali, a tad su nedostajali. Ja nisam procijenio situaciju i osjetio da nešto ide po krivu. Nećemo se vraćati, moramo se spremiti da ispravimo to što je bilo loše.

Marko Pjaca je pozvan, Marco Pašalić, kojeg se možda i više očekivalo na popisu, nije.

- Gledali smo i Marka Pjacu i Marca Pašalića. Nedostaju nam igrači na lijevoj strani. Pjaca se diže u formi i iako nije kakav je bio, diže se. Može pomoći. I Pašalić igra dobro i bude li tako nastavimo mogao bi biti priključen.

Dalić o Anti Budimiru i Jošku Gvardiolu.

- Budimir je u formi. Rekao sam da želim u kvalifikacijama dati šansu napadačima za budućnost, da se istaknuo. On je formom zavrijedio poziv i dobit će šansu. Bit ćemo ofanzivni i zato je tu. Joško Gvardiol u Cityju igra lijevog beka i u ovim utakmicama bit će na toj poziciji. Od Barišića i Sose prema naprijed nisam dobio što sam htio.

Hoćete li za nadolazeće utakmice mijenjati formaciju?

- Ne može biti da odjenom ne valja ono što je bilo dobro šest godina. Bilo je loše, ali to nije razlog da sve tumbam i da krećemo od početka. Neću puno mijenjati. Ono što me ohrabruje je to da ćemo imati više dana i treninga do utakmice. To nam daje za pravo da se nadamo boljem.

- Bilo bi glupo s moje strane da potonem. Nikad nisam bio jači, motiviraniji i pozitivniji. Tako je i s igračima. Nisam ja zaboravio biti izbornik, a nisu ni igrači zaboravili igrati nogomet. Ono je bilo loših sedam dana.

U kakvom je stanju Josip Šutalo? Prvenstveno mentalno.

- Bio je označen najvećim krivcem za sve loše što se događa u Ajaxu, a to uopće nije bilo točno. Dobit će podršku i samopouzdanje od nas, Vedran Ćorluka je s njim kontaktirao, a ja očekujem da bude nositelj obrane.

Smetaju li Vas kritike s obzirom na sve dobro napravljeno otkad ste izbornik?

- Ne smeta me ništa. Ja znam svoj put i svoj pravac, svatko može raditi što hoće.

Ostaje li Livaković prvi golman nakon loših izdanja u zadnjim utakmicama?

- On je prvi izbor, ima našu podršku i branit će osim ako ne bude neke ozljede. Puno nas je puta spasio, ne želim ga dovoditi u pitanje. Ostaje prvi izbor.

Trener Varaždina Mario Kovačević ima rak. Imate li poruku za nj?

- Vrijedan trener, dajem mu podršku. Taj dečko svojim ponašanjem, radom, izjavama je kupio cijelu hrvatsku javnost. Želim mu brzi oporavak.