Novu sezonu engleskog nogometa otvaraju će Arsenal i Manchester City od 16 sati; bore se za trofej Community Shielda. Calafiori je šokirao 'građane' već u prvoj minuti, a u 28. je vodstvo povećao Havertz
PRATITE PRIJENOS
UŽIVO Arsenal - M. City 2-0: Haaland prijeti, Raya dominira
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Live
Arsenal
1' Calafiori, 28' Havertz
2 : 0
Manchester City
Sortiranje događaja
39'
Haaland je sjajno zapucao, ali odlični Raya je spasio 'topnike'! U nastavku je pucao Doku, ali bit će samo novi korner za City.
28'
Havertz je pogodio glavom pored nemoćnog Donnarumme za dva gola prednosti! Arsenal je povećao vodstvo preko sjajnog Nijemca.
24'
Žutio karton dobio je Foden.
23'
Prvi korner na susretu imat će City.
20'
Sjajan pokušaj Fodena spriječio je Raya! City je bio blizu izjednačenja.
Preporučeni članci
${content}