'Jairo je želio doći k nama, ali Hajduk nije želio razgovarati'

Razgovarao sam s Hajdukovim sportskim direktorom Kepčijom, iznosi koji su se pojavili u medijima nisu bili točni. I pretpostavio sam da od toga neće biti ništa, iako je igrač želio doći, rekao je Zoran Mamić

<p>Na vrhu HNL-a su dvije momčadi - <strong>Dinamo </strong>i <strong>Gorica</strong>. A upravo će se spomenuti klubovi susresti u utakmici osmog kola 1. HNL koja se igra u subotu, 17. listopada s početkom u 15 sati na Maksimiru. Nakon reprezentativne stanke se neki igrači brzo vraćaju u klupski pogon, a utakmicu će iz Dinamovog tabora najaviti trener <strong>Zoran Mamić </strong>i član uprave <strong>Krešimir Antolić</strong>.</p><p>Podsjetimo, Dinamo je na vrhu sa 16 bodova u šest utakmica, dok je Gorica druga sa isto toliko bodova, ali i utakmicom više.</p><p>- Sad je završio prvi dio naše etape plasmanom u Europsku ligu i približavanjem prve runde HNL-a. Što se tiče prijelaznog roka do ponedjeljka, još nije završen jer očekujemo dolaske, pa vjerujem u sljedeća dva dana da će biti noviteta - započeo je trener Dinama, Zoran Mamić.</p><p> </p><p>Nakon toga je član uprave <strong>Krešimir Antolić</strong> prokomentirao postavljanje <strong>Zorana</strong> <strong>Mamića </strong>na čelo <strong>Dinama </strong>i sastanak s navijačima nakon toga.</p><p>- Mi smo doista u tom trenutku bili pred dogovor s Kekom, koji je trebao doći za trenera Dinama, ali u zadnji je tren on odustao i mi smo u specifičnoj situaciji s koronom odlučili se za Zorana koji je dio Dinamovog sustava i zna što je Dinamo, svjesni mogućih neugodnosti i reakcija.Koga smo stavili na klupu? Čovjeka koji je kao igrač, trener i sportski direktor osvojio 27 naslova u Dinamu, koji je napravio karijeru na dalekom istoku, bio prvak i igrao finale Svjetskog klupskog prvenstva. Postavili smo trenera koji je u sezoni 14/15 osvojio naslov prvaka bez poraza. svjesni svih nenogometnih reakcija, odlučili se za trenera koji može isporučiti rezultat na koji smo navikli. Dinamo nije klub kojem će 200, 300 ili 500 ljudi na parkiralištu određivati tko će biti trener. Respektiram da je to suprotno razmišljanje, ali taj način je neprihvatljiv nama.</p><p>Prokomentirao je <strong>Antolić </strong>i stanje sa novim stadionom Dinama.</p><p>- Meni je drago da javnost interesira pitanje stadiona, jer grad Zagreb i Dinamo kao najveći sportski klub u Hrvatskoj zaslužuje imati normalan dom. U ožujku u potresu je naš stadion bitno oštećen i krenulo se u sanaciju tribine jug da bismo podigli kapacitet koji je sad manje od 21 tisuću. Ljudi moraju znati da Dinamo ne može sam izgraditi Maksimir, ne samo po pitanju financija jer mi bismo u tom slučaju kroz fond i bankarske linije mogli zatvoriti dio financijske konstrukcije, ali zemljište nije vlasništvo Dinama i ne možemo ostati u kolateralnoj kreditnoj liniji. Naš jedini partner je grad Zagreb i moram reći da se tu zaboravlja da u Zagrebu postoji gradski parlament u kojem su sve političke opcije zastupljene u RH. Nikad nisam doživio da je ijedan predstavnik tih opcija postavio pitanje o Maksimiru. Pitanje stadiona nije pitanje pojedinca, nego grada pa Dinama i onda partnera iz HNS-a kad bi bio nacionalni stadion ili nekog drugog partnera koji bi kupio ime stadiona. Za stadion od 25 tisuća ljudi treba 44 tisuća kvadrata zemlje i već smo imali skice s 1800 kvadrata prostora i sam bi se održavao kroz sadržaje van nogometa. Stadion se jedino ovdje i može graditi s tom kvadraturom. Pitanje stadiona je krucijalno za naš klub jer nećemo moć napravit iskorak bez stadiona.</p><p>Spominjalo se da bi u ovom prijelaznom roku na Maksimir mogli doći <strong>Jairo </strong>iz Hajduka, Alen <strong>Halilović</strong>, Kristijan <strong>Lovrić</strong>...</p><p>- Dinamo je bio aktivan na tržištu iako igrače poput Olma koji je otišao, pa onda ozljede Dine Perića, koji je bio jedan od najvažnijih igrača Dinama, a nitko ga ne spominje, a on je jednako važan kao i Olmo, ako ne i važniji. Mi živimo 80 posto iz inozemstva, mi živimo od Europe i od transfera. Kad napravimo fantastične transfere, ne možete očekivati da ako smo prodali Olma, da će tih istih 20 milijuna biti investirano u jednog igrača. Mogu reći da smo poslali višemilijunske ponude za Alana <strong>Franca </strong>i mjesec dana prije nego se dogodio transfer Haugea iz <strong>Boda </strong>u <strong>Milan</strong>, poslali smo ponudu od tri milijuna eura koja je odbijena. Radimo sad na trojici igrača, jedan je Camacho, Marquinhos je sinoć otpao iako smo pristali na sve uvjete Atletico Mineira, ali sinoć je došao mail od predsjednika da ne bi prodao igrača. Istina da sam kontaktirao kolegu iz Hajduka za Jaira i to je ostalo na tome. Nismo o brojevima pričali, poznavajući reakcije u Splitu bilo je za očekivati da to neće uspjeti, ali kod Jaira je postojala želja iako ne bih htio napraviti problem njemu. Ali Hajduk nije htio razgovarati, a brojke nisu istinite. Jaira nismo izravno kontaktirali jer to nije etično. Razgovarali smo s njegovom agencijom što nije zabranjeno. Alen Halilović? Jesmo razgovarali, ali ipak sam se odlučio vratiti Izeta Hajrovića u momčad. O Lovriću nismo razmišljali. - rekao je Mamić pa se osvrnuo na stanje u momčadi nakon odlaska <strong>Komnena Andrića </strong>na posudbu u Ufu te ostanku na samo dva napadača:</p><p>- Maknite Messija Barci ili Liverpoolu Manea ili Van Dijka ili Firmina, pa će bit u problemu. Nije to tak jednostavno da ćemo nekog zamijeniti kog smo prodali za 20 s igračem za milijun. Ostali smo na dva napadača jer je Komnen Andrić htio kontinuitet, imamo <strong>Oršića </strong>i <strong>Kastratija</strong> koji mogu igrati druge špice, ali radimo na dovođenju ofenzivca.</p><p>Proračun jest manji nakon ispadanja iz utrke za Ligu prvaka, ali ulaskom u Europsku ligu prihodi su ostali zadovoljavajući.</p><p>- Temelj za uspjeh koji se dogodio 2018/2019. je napravljen puno prije, 2016. kad smo prodali Roga i Pjacu ušli u LP i zato smo bezbolno mogli izdržati kad nas je izbacio Skenderbeu. Da se gledaju financije ove godine, onda bi zbog korone bili u problemu, a mi smo apsolutno stabilni. LP? Nismo izgubili nešto što nismo imali, već samo mogućnost da dođemo do novca. Ali zbog planiranja iz prošlih godina, a i prihoda iz Europske lige koji će biti dobar, nismo u problemima. Naš cilj je skupina Europske lige, a LP je samo dodana vrijednost.</p><p><strong>Mario Gavranović </strong>doživio je preporod kako u dresu Dinama, tako i u dresu švicarske reprezentacije.</p><p>- Gavro nije bio presretan sa statusom na kraju Bjeličine ere i nije izgledalo kako treba na terenu, ali u našem razgovoru bila je nevjerojatna želja s njegove strane, on je tražio od mene samo da mu obećam da on završi karijeru u Dinamu, što mi je pokazalo koliko voli Dinamo. Kad sam ušao u svlačionicu i kad sam pohvatao situaciju, u dogovoru s klubom smo odlučili da ga vratimo i on je to jedva dočekao.</p><p>A prokomentirao je strateg Dinama i utakmicu protiv <strong>Gorice </strong>te se osvrnuo na nastavak HNL-a.</p><p>- Čestitke Gorici na onome što rade, uvijek su na granici žutog kartona, agresivni su. Bili su u boljoj situaciji zbog stanke, mi smo trenirali jedan period s 9-10 igrača ova dva tjedna, ali to je sastavni dio našeg kluba. Važno da su se svi vratili zdravi. Uvijek je to isto, ali Osijek u trenerskom, pardon, igračkom smislu ima jedan od najboljih kadrova. Tu su Gorica, Hajduk, Rijeka, bit će puno dobrih utakmica, ali siguran sam osim te jedne godine nakon mog odlaska da će Dinamo i dalje biti prvak.</p><p>Dok je Mario Gavranović u odličnoj formi, <strong>Bruno</strong> <strong>Petković </strong>je, u odnosu na prošlu sezonu, usporio.</p><p>- Ne mislim da je moj intervju na njega utjecao negativno, dapače. On je tada radio po posebnom programu zajedno s Ademijem i nakon toga je izgledao dosta bolje. Ali ja od najboljih očekujem najviše kao što je Bruno. On nije jedan od, nego "naj" i ovo što sada daje nije Bruno Petković koji može biti. To nije kritika, nego njemu motivacija da odluči sam sa sobom da je to 50 ili 70 posto ili 30 ili famoznih 20, da shvati da može biti jedan od najboljih na svijetu. To treba biti cilj njemu i nama. Sjajan je dečko, važan za svlačionicu i kada se razgovara kritički, on prvi prihvati to i prvi dijeli kritiku, kritizirajući i sebe te je podrška meni u svlačionici uz starije senatore.</p>