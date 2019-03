Dalić: Za poraz su krivi svi, ako nismo ozbiljni, neće biti dobro!

Hrvatska je u nedjelju izgubila od Mađarske 2-1 u kvalifikacijama za Euro, a nakon prespavane noći prve reakcije na poraz dao je izbornik Zlatko Dalić. On se vratio u Hrvatsku - sam. Igrači koji igraju u stranim klubovima odmah su iz Budimpešte otišpli u svoje klubove uoči nastavka sezone, a Zlatko se onda morao vratiti sam.

[video: 1205309 / ]

- Ovi igrači su toliko toga dali Hrvatskoj, ovaj jedan poraz nas neće pokolebati. Loše smo igrali, zaslužen poraz, ali bit ćemo bolji i spremiti se za Wales - rekao je Zlatko Dalić, pa se osvrnuo na veliki problem na kojem Hrvatska mora raditi.

- Puno smo primili golova iz prekida, to nije normalno, mi smo iz njihove sretne reakcije primili gol. Ali događa se to, nema brige. Moramo se dići, u ovoj situaciji moramo glave podignuti gore i idemo dalje. Zahvala navijačima koji su nas jako dobro podržali, i to igračima mora biti jedan motiv. Težak je poraz, ali nije prvi put da nam se ovo događa.

- Ja sam rekao da grupa nije lagana. Nema lakog protivnika, svaka ekipa se na nas nabrusi jer smo viceprvaci svijeta. Ako nećemo biti ozbiljni kao na Svjetskom, onda nećemo dobro proći. Neću sada govoriti je li kriv luka Modrić ili Lovre Kalinić, neću svaljivati krivnju na ikoga, cijela ekipa je kriva, kao i ja na kraju. Primili smo dva gola, ali ne znam je li Lovre Kalinić mogao bolje reagirati, ne želim to komentirati. Mislili smo da će dobro braniti, to je bila moja odluka i ja stojim iza nje - zaključio je izbornik

Iz prve dvije kvalifikacijske utakmice Vatreni imaju pobjedu i poraz. Iduća utakmica reprezentacije je u lipnju u Osijeku protiv Walesa, a novi izazovi ih čekaju u rujnu kada gostuju kod Slovačke i Azerbajdžana.

U listopadu u Hrvatsku stiže Mađarska, a potom Hrvatska gostuje u Walesu. Kvalifikacijski ciklus zatvaramo domaćom utakmicom sa Slovačkom i u posljednjem kolu smo slobodni. To znači da nećemo moći odlučivati sami o svojoj sudbini.