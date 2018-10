Zlatko Dalić: Nisam odustao od Marka Roga na desnom boku

Hrvatska ovaj petak, 12. listopada, dočekuje Englesku na praznoj Rujevici u Ligi nacija. Vatrenima će to biti druga utakmica u novom Uefinom natjecanju koje su otvorili teškim 6-0 porazom kod Španjolske u prvom kolu.

Rujevica će biti prazna što je posljedica iscrtane 'svastike' na Poljudu uoči utakmice protiv Italije u kvalifikacijama za Euro 2016. godine. Kad odradi ovu utakmicu, Hrvatska će opet moći otvoriti tribine.

- Ovo će mi biti prvi put u karijeri da igram bez navijača - rekao je Zlatko Dalić.

Izbornik “vatrenih” Zlatko Dalić otkriva plan kako srušiti Englesku uoči okršaja Lige nacija u petak na Rujevici! Objavljuje 24sata Sport u Ponedjeljak, 8. listopada 2018.

Mandžo se ne vraća

Presica je počela nabrajanjem problema s ozljedama u hrvatskoj momčadi.

A njih ima dosta.

- Brozović je ozlijeđen, Barišić ima rupturu mišića, Santini posjekotinu, vidjet ćemo kako će reagirati koljeno Šime Vrsaljka, a Lovre Kalinić mora na dodatni pregled pa ćemo vidjeti što je s njim. Ako on ne bude mogao, zvat ću sigurno Slugu iz Rijeke - rekao je Zlatko Dalić, koji je na zadnjoj utakmici pokušao s Rogom na desnom boku.

- Nisam odustao od te ideje. On to može odigrati - rekao je Dalić, kojeg su pitali ima li istine u priči koja je nedavno izazvala dosta prašine, a to je mogući povratak Marija Mandžukića u reprezentaciju.

- Mandžo? On je odlučio, igra fantastično u Juventusu. Tko ne bi poželio takvog igrača? Ali mi poštujemo njegovu odluku - dodao je Dalić.

Hrvatski reprezentativci okupit će se u Zagrebu u podne, u utorak je prijateljska utakmica u Bjelovaru protiv tamošnjeg niželigaša.