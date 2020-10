Pratite vaganje uživo: Borci su spremni za polufinale turnira!

Četiri težinske kategorije, četiri pobjednika i samo jedan putnik u KSW. Sve je spremno za polufinale Armagedon turnira u kojem se borci osim za plasman u polufinale, bore i za naklonost publike

<p>U subotu nas od 20 sati čeka pravi borilački spektakl u dvorani zagrebačkog ATT-a. Na redu je polufinale turnira za najtalentiranije borce na Balkanu, a mjesta u finalu ima mjesta samo za najboljih osam.</p><p>Kako bi mogli nastupiti na subotnjem okršaju, vrijeme je da borci prođu i zakazano vaganje koje ćete moći pratiti ovdje i na YouTube kanalu 24sata.</p><p>Podsjetimo, na Armagedonu borci nastupaju u četiri težinske kategorije, perolakoj (do 66 kg), lakoj (do 70 kg), velteru (do 77 kg), te srednjoj (do 84 kg).</p><p>Svoj će put prema vrhu tražiti nade zagrebačkog ATT-a poput Đanija <strong>Barbira </strong>u srednjoj i Patrika <strong>Čelića </strong>u lakoj, a najmlađi borac na turniru dolazi iz Srbije. Riječ je o mladom Marku <strong>Bojkoviću </strong>(18) koji će pokušati prodrmat turnir u lakoj kategoriji. U velteru je najzvučnija glavna borba večeri, a to je ona između Miloša <strong>Cvetkovića</strong> iz Beograda i Jakoba <strong>Kosića </strong>iz Zagreba.</p>