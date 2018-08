Pravi kapetan ne baca mornare u more dok je brod na pučini...

Sve što smo vidjeli na Poljudu na utakmici protiv Steaue rezultat je onoga što se događalo u svlačionici Hajduka u zadnja tri dana. Najprije je došlo do ružnog, verbalnog, umalo i fizičkog nasrtaja sportskog direktora Saše Bjelanovića na kapetana Zorana Nižića, a epilog svega je da je Nižić kazao kako nije spreman nastupiti, i zbog toga je utakmicu odgledao pred malim ekranima.

Na dan utakmice, trener Željko Kopić bez posebnog je obrazloženja oduzeo kapetansku traku Miji Caktašu, i u kapetana promovirao Josipa Juranovića, što je zasigurno utjecalo na Mijinu predstavu, koja je bila daleko od onoga što je veznjak Hajduka pružao ranije, pa i ove sezone, primjerice protiv Slavije u zadnjem europskom ogledu.

I onako osakaćenu momčad prva dva čovjeka Hajdukove struke lišila su usluga dvojice najkvalitetnijih i najiskusnijih igrača, a koliko je to bio pametan potez najbolje svjedoči rezultat večerašnje utamice. Bit će zanimljivo ćuti što će njih dvojica reći na ovu temu, budući da je za sutra ujutro zakazana izvanredna press konferencija, na kojoj će biti govora o aktualnom stanju kluba.

No bez obzira na njihova objašnjenja, činjenica je da je Hajduk u ovu vrlo važnu utakmicu ušao bez dva najiskusnija igrača. I to nakon što su uoči Slavije prodali Radoševića, a uoči Steaue Bašića. Kad se tome doda i da je Tudor ostao na klupi, da su Said i Futacs, kojih su se uoči sezone željeli riješiti, uvedeni u drugom dijelu utakmice da pokušaju izvaditi kestenje iz vatre...

Teško bi to podnijela i kadrovski puno jača momčad od ovoga Hajduka.

Epilog je mršavi remi u kojem je Hajduk bio nešto bolji, imao nekoliko poluprilika više..., za nijansu je to bilo bolje od utakmica s Lokomotivom i Slavijom, usudio bih se reći prije svega zbog ambijenta i podrške koju im je davala Torcida tijekom cijele utakmice, ali i nakon nje kada su pljeskom i skandiranjem: ''Idemo dalje'' pokazali da stoje iza momčadi.

Šteta, Hajduku se nakon četiri godine posrtanja na zadnjkoj stepenici EL otvorio ždrijeb, imaju bijeli još uvijek lijepu šansu za plasman u skupine Europske lige. No za to nešto više na terenu će im trebati nekoliko igrača. Bilo fizčki, bilo mentalno...

Pravi kapetan ne baca mornare u more dok je brod na pučini...

Poznata je to izjava Ćire Blaževića, koji je više puta ponovio da se pravi trener nikad ne odriče igrača, pogotovo ne pred važne utakmice. Za takve stvari uvijek je bolje sačekati pauzu, odnosno da brod uplovi u mirnu luku.