<p>Ljudi uglavnom imaju potpuno krivi dojam o njoj. Jedne zastrašuje njen izgled, drugi se iščuđavaju, a treći joj se boje prići, iza MMA borkinje <strong>Julije Pajić</strong> (22) krije se jedna sasvim obično neobična djevojka. Otkrila nam je što se krije iza ožiljaka, tetovaža i rukavica kojima lomi kosti.</p><p>Talentirana Julija rođena je u Frankfurtu, ali nastupa pod crnogorskom i bosanskohercegovačkom zastavom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Moja priča s Julijom Pajić</strong></p><p>- Nijemci su pokušali učiniti sve da se borim pod njihovom zastavom, ali to me ni najmanje ne zanima. Oni su hladni, mi Balkanci smo drugačija sorta. Pokojni tata <strong>Tomislav </strong>je iz Tuzle, a majka <strong>Biserka </strong>iz Crne Gore. U Frankfurtu je život dobar, treniram dvaput dnevno. Volim i ljeti doći u svoje selo, tamo spavam s kokošima - otkriva simpatična borkinja.</p><h2>'Nikad se nisam borila s tigrom'</h2><p>Tijelo joj je prepuno ožiljaka. U šali je znala reći da je to od borbe s tigrom pa su to neki mediji ozbiljno shvatili i prenijeli.</p><p>- Gluposti, pa tko bi normalan pomislio da bi se žena potukla s tigrom - kazala je Julija i dodala da joj je o ožiljcima i danas teško pričati pa je odgovor na to pitanje preskočila.</p><p>Njezin je trener i menadžer <strong>Amir Sadiković</strong> rodom iz BiH, ali godinama živi na relaciji Zagreb - Frankfurt. Već dvije godine trenira Juliju.</p><p>- Nikad čovjek ne bi rekao da je tako plaha i mila. Pita me za sve. Može li pojesti ovo ili ono, može li izaći s nekim dečkom. Da, čak i to! Prijašnji treneri to su joj branili, ali ja u tome ne vidim ništa loše. Oni koji su s Julijom pokušavali nešto ozbiljno, čak su se javljali i meni - smije se Sadiković.</p><h2>'Govorili su da sam transseksualac'</h2><p>A Julija je trenutačno - solo. </p><p>- Možda me se dečki boje jer sam snažna i imam puno tetovaža - smije se Julija pa dodaje:</p><p>- Čula sam svakakve ružne komentare o sebi. Neki su išli toliko daleko da su mi govorili da sam transseksualac. Neka, to prihvaćam kao kompliment, znači da se vide rezultati napornog treniranja. </p><p>Dobro, kad u YouTube upišete Julijino ime prvo što vam tražilica izbaci jest video u kojem mlati muškarca.</p><p>- Nakon tog videa postala sam još popularnija, haha. Nije mi se ta borba računala u omjer, to je bio nekakav 'fight show' na kojem sam dobro zaradila. Pretukla sam jednog zaštitara i pobijedila. Tko zna, možda tip voli kad ga žene tuku, haha. Nisam sigurna da je zadržao posao zaštitara nakon što ga je pobijedila žena - kazala je kroz smijeh Julija.</p><p>Uz Juliju se prijateljice u noćnim klubovima osjećaju sigurnije.</p><p>- Nisam se puno puta potukla izvan kaveza, uostalom, nije to ni sportski, ali kad vidim da netko gnjavi žene odmah uskočim u pomoć i napravim reda, nema tu puno priče. </p><p>MMA je počela trenirati prije tri godine.</p><p>- Zapravo, prije dvije. Prvu godinu trenirala sam samo tajlandski boks. Vidjela sam snimke na kojima se ljudi tuku, jedni drugima razbijaju glavu i gdje krvi ima na sve strane i to me ponukalo da krenem trenirati MMA. Ipak, kad sam došla u dvoranu uvidjela sam da su jedno snimke, a drugo pravi sparinzi. Bojala sam se sparirati s ljudima, ali jednom kad sam se opustila sve je postalo super. Prije borbe se čak znam rasplakati, ali ne od straha, već od adrenalina.</p><p>Inače, junakinja naše priče još nije poražena u profesionalnoj karijeri. Ima savršen omjer 4-0 i nedavno je potpisala za drugu najjaču svjetsku organizaciju, Bellator. Ovih dana priprema se u zagrebačkom ATT-u pod paskom <strong>Dražena Forgača</strong>, Saše Drobca i ekipe. Protivnica će joj biti iskusnija Irkinja <strong>Sinead Kavanagh</strong> (6-4). Curi s Otoka nadimak je KO, iliti nokaut.</p><h2>'Nadimak bi mi mogao biti - luđakinja'</h2><p>- Bit će njoj nokaut kad joj ja dođem u kavez - kazala je samouvjereno.</p><p>Kad smo već kod nadimaka, pomalo je nevjerojatno da Julija svoj borilački još nema.</p><p>- Doći će to spontano. Ne znam, možda bi idealan bio 'luđakinja'. Moj sunarodnjak Vaso Bakočević nosi nadimak 'psihopat' pa bi i ja mogla probati nešto takvo.</p><p>Ipak, iza naizgled grube vanjštine krije se i umjetnička duša.</p><p>- Kad završi MMA karijeru bit će filmska zvijezda ili nešto kao Schwarzenegger - kazao je njezin trener, a Julija se ubacila:</p><p>- Sviram još i gitaru i klavir. Obožavam slušati glazbu, najviše njemački rap. Instrumente sam naučila svirati sama, istraživala sam na internetu. Uzela sam komad papira, nacrtala klavijaturu i tako vježbala. Što se glume tiče, bila sam u nekoliko spotova i to naplatila. Malo mi je bilo i neugodno uzeti novac, ali polako se sad navikavam na tu popularnost. Dobro je što ne moram redariti kao neki moji kolege - kazala je za kraj.</p>