Testiranje samih sebe do krajnjih granica nekada sportašima donese uspjeh, ali u uvjetima kada vani prži sunce i uz to je velika sparina, teško da može donijeti nešto dobroga.

Britanski tenisač Jack Draper (19) je prije nekoliko dana ispunio svoj san kada je dobio 'wild card' za nastup na Mastersu u Miamiju. Jako puno tenisača je odustalo pa mu se otvorilo mjesto, no prvi meč na ATP-u protiv Mihaila Kukuškina neće pamtiti po dobrome. Morao je predati pri rezultatu 5-7.

Više od 30 Celzijusovih stupnjeva pržilo je u Miamiju u srijedu, bila je visoka vlažnost i teško je bilo disati, a to je bilo neizdrživo za mladog Britanca koji je prebolio koronu u siječnju.

Pri rezultatu 6-5 u prvom setu Draper je izgledao smušeno te je zatražio medicinsku pomoć. Liječnica mu je mjerila tlak, činilo se da ipak može nastaviti pa se vratio na teren. No završilo je još gore. Djelovao je izgubljeno, a nekoliko minuta kasnije kolabirao je i srušio se.

Liječnici su mu savjetovali da nema smisla pokušavati jer će si samo narušiti zdravlje, no nije htio odustati. Znao je koliko se morao boriti da dođe do ove razine. No tijelo mu nije dopustilo. Nedugo nakon toga Britanac je predao meč Kazahstancu.

Osim teških uvjeta, mnogi smatraju da je razlog njegove slabosti i korona virus koji je prebolio u siječnju i da zbog toga još nije spreman.

- Imao sam razdoblje kada nisam puno igrao tenis. Spotaknuo sam se jer mi se zavrtjelo u glavi. Nisam se mogao nositi s ovom situacijom. Moram poboljšati i fizičku i kondicijsku pripremu - rekao je Draper.

U ovakvim uvjetima igra je jako spora uz mnoštvo iscrpljujućih poena, a Britanac nije navikao na taj nivo tenisa. Čak i najspremniji tenisači se muče po ovakvim nesnosnim vrućinama i nehumanim uvjetima, ali rijetko dolazi do kolabiranja.

- Nije navikao igrati u takvim uvjetima. Trajalo je sat i deset minuta, a svaki poen je bio brutalan. Iz toga mora nešto naučiti. Zato mora imati ledeni ručnik kod sebe od prvog meča i paziti da pije dovoljno meda. Sigurno mislim da će se oporaviti i da je na kraju naučio nešto pozitivno na temelju toga - savjetovao ga je legendarni tenisač Greg Rusedski.