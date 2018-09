'Predozirao sam se pa zaspao, ljutilo me to što sam ostao živ'

Trebao je postati engleski reprezentativac i zvijezda Premiershipa, a danas je, u 27. godini, član trećeligaša Burton Albiona i kaže - sretniji i slobodniji nego ikad.

Marvin Sordell (27) borio se s depresijom velikim djelom karijere i uspio iz svega izaći kao pobjednik, iako je prije šest godina bio na milimetar od onog najgoreg.

- Jednom prilikom sam se predozirao tabletama. Uzeo sam sve moguće tablete koje sam našao i otišao spavati. Srećom, nije upalilo. Kad sam se probudio bio sam šokiran i ljut. Neki ljudi koji su isto pokušali i preživjeli pokušaj samoubojstva kažu da im je to kao novo rođenje. Meni nije bilo. Pitao sam se 'pa što ću sada?' - rekao je engleskim medijima brzonogi napadač.

- Otišao sam na trening dan poslije, nisam nikom ništa rekao. Prvi put su me svi razumjeli tek kad sam im poslao svoju knjigu. Moja majka, sestra i žena. Samo je supruga znala da patim, ali sve dok nije pročitala knjigu, nije znala koliko je to strašno bilo.

"It could be groundbreaking."



Football clubs should employ full-time counsellors - that's the view of Marvin Sordell after admitting his own battle with depression.



Read: https://t.co/hxtA9mbTsf pic.twitter.com/yzle4rtTj2