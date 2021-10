Predsjednik Barcelone Joan Laporta (59) u razgovoru je za katalonski radio RAC1 komentirao odlazak Lionela Messija u PSG nakon 21 godine provedene u Barceloni.

- Ne ljutim se na Messija. Znam da je imao veliku želju ostati, ali isto tako i velik pritisak zbog ponude PSG-a. Znali smo da je ponuda vrlo jaka, ali do posljednjeg sam se trenutka nadao da će ostati u Barci i igrati besplatno. No, nismo to mogli tražiti od igrača takve razine, objašnjava Laporta nakon čega je prokomentirao uplitanje Real Madrida u odlazak Argentinca:

- Svi smo htjeli sačuvati sjećanje na Lea Messija u Barci, ali to je bilo neizvedivo. Florentino nije imao nikakvu težinu u ovoj odluci, nismo uvjetovani ni sa kim, a ponajmanje Real Madridom.

Iako se zbog niza katastrofalnih rezultata Barcelone očekivalo da će nizozemski trener Ronald Koeman dobiti otkaz na klupi katalonskog diva, Joan Laporta jasno je dao do znanja da ga ne namjerava smijeniti.

- On ostaje. Kad stvari ne idu onako kako očekujete, onda su svi razočarani. No, razgovarao sam malo s ljudima i zaključio sam da mu treba dati povjerenja. Mislim da bi to svi trebali napraviti, kao što je bila situacija i s Rijkaardom. Ronald je veliki navijač Barce, obožava ovaj klub i došao je kad je klub bio u strašno lošoj financijskoj situaciji. Za to ima poseban respekt kod mene. Razgovarali smo, rekao mi je da vjeruje u ovu momčad i da će biti bolje kad se vrate svi ozlijeđeni igrači. Mislim da je pošteno pustiti ga da radi i sretan sam što sam tako odlučio - kazao je.

Osvrnuo se prvi čovjek Barcelone i na financijsko stanje kluba koje nikako ne izgleda dobro. Dug iznosi oko 1,4 milijarde eura, a navodno bi trebali dobiti kredit od 1,5 milijarde eura.

- Nema stvarnih jamstava, samo posao vraća kredit, a Goldman nema kontrolu niti moć odlučivanja nad ovom operacijom. Radi se o povjerenju, ali Barca će zapovijedati. Imat će svoje naknade za financiranje. Neće to iskorištavati da bi upravljali. Moć odlučivanja bit će naša, odluke ćemo mi donositi - ističe Laporta i dodaje:

- Naš glavni cilj je ovu sezonu završiti na nuli. No, to ne znači da nećemo imati novca za nove igrače. Kad sam dolazio u klub, očekivao sam da će stanje biti loše, ali ne ovako loše. Ovo je katastrofa, za koju je odgovorna prošla Uprava.