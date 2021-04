Nakon što su engleski i drugi klubovi, koji su prvotno sudjelovali u osnivanju elitnog natjecanja, povukli svoje prijave iz Super lige , oglasio se predsjednik katalonskog diva Joan Laporta, koji i dalje zagovara propali projekt.

- Ponašamo se trezveno i mudro. Super liga je obavezna. Veliki klubovi ulažu puno novca, plaće nogometaša su ogromne i sve to treba uzeti u obzir. To bi trebalo biti atraktivno natjecanje, ali temeljeno na sportskim uspjesima. Podržavamo nacionalne lige i otvoreni smo za dijalog s Uefom - rekao je Laporta za TV3 i objasnio zašto ne odustaje:

- Neki su klubovi bili izloženi pritisku, ali prijedlog za ulazak u Super ligu i dalje postoji, a samim tim i projekt je još uvijek živ. Ulaganja u njega vrlo su važna, a plaće su izuzetno visoke i sve se to mora uzeti u obzir, kao i sportske zasluge.

Uefa i Super liga dvije su sukobljene strane u ratu za milijarde, Aleksander Čeferin vjeruje da je najmanje propao Laportu, koji je više puta naglasio da je sklon kompromisu s Uefom.

- Do neke mjere svi su me razočarali, ali moram reći da je Barcelona najmanje. Laporta je nedavno izabran za predsjednika Barcelone i razgovarao sam s njim dva ili tri puta. Bio je pod ogromnim pritiskom zbog loše financijske situacije koja ga je dočekala u klubu. Nije on kriv što je situacija takva i očito je bio pod velikim pritiskom da pronađe novac. Međutim, kao lukavi pregovarač pružio je način da Barcelona napusti projekt ako su navijači protiv - izjavio je predsjednik Uefe.

Konačnu odluku o Superligi ipak će dat članovi kluba, a ne samo Laporta.