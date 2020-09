Predsjednik Dragec počastio je rekordere Kupa: 'Sad bi nas se i Lokomotiva trebala bojati...'

Gaj iz Mača utrpao je 20 komada Lici iz Korenice i tako postao rekorder Hrvatskog nogometnog kupa. Nakon utakmice bilo je veselo, igrači su se zaputili prema lokalnom restoranu, a predsjednik kluba častio je okupljene

<p>Evo, baš se spremam na sud, moram rješavati nogometne sporove. Daj dečkima piće na moj račun.</p><p>Tim riječima dočekao nas je predsjednik <strong>Gaja </strong>iz Mača, <strong>Dragutin Ščapec</strong> (66). Na sebi ima <strong>Chelseajev </strong>dres. Plavi. Bez broja. Dolje trenirka. Obična, bez klupskih obilježja.</p><p>Bio je dobro raspoložen, pomalo euforičan, a kako i ne bi bio. Njegovi dečki su postali rekorderi Hrvatskog kupa zabivši 20 golova. Nesretnici koji će također ući u povijest s 20 primljenih golova je momčad Like iz Korenice. Tako će Gaj u sljedećoj fazi igrati protiv Lokomotive.</p><h2>Pogledajte video: Reportaža iz Mača</h2><p>- Pa, čovječe, oni se nas trebaju bojati nakon ovakvog rezultata, a ne mi njih - smije se Dragec, kako mu tepaju, pa dodaje:</p><p>- U ovom mjestu 60 posto ljudi navija za Dinamo, a čak je 40 posto hajdukovaca. Ipak, svi oni jedinstveni su u jednom, obožavaju Gaj.</p><p>Mjesto ima oko 2500 stanovnika, a sve je na dohvat ruke, u nekoliko stotina metara. Dječica trčkaraju parkom, odmah uz školu je teren Gaja, pored igrališta je crkva te nekoliko kuća, čiji balkoni gledaju na igralište. Jasno, balkoni su za vrijeme utakmice bili krcati, morale su se nekako zaobići korona-mjere.</p><h2>Pogledajte fotogaleriju:</h2><p>- Nažalost, ni navijače <strong>Like </strong>nismo mogli pustiti na utakmicu, gledali su <strong>izvan </strong>stadiona, priredili su i vatreni ugođaj, ubacili su preko 20 baklji, najviše s obližnjeg groblja. Dečki su se malo proveselili, na travnjaku od svojih ljubimaca ionako <strong>nisu imali </strong>što vidjeti - priča nam tajnik Gaja <strong>Nikola Marijić</strong> (55) i dodaje:</p><p>- Najgledaniji smo klub lige! U prosjeku nas gleda preko 400 ljudi, znači<strong> svaki peti</strong> čovjek u mjestu dolazi na utakmicu. Bila je čudesna atmosfera nakon pobjede, birtije su bile pune!</p><p>A u birtijama se, pogađate, “udaralo” po gemištima i pivu. Takav je običaj nakon svake pobjede, pa kako onda ne bi proslavili ovu, povijesnu.</p><p>Junak utakmice bio je <strong>Bruno Rihtar</strong> (22), bivši igrač Lokomotive.</p><p>- Zabio sam šest komada, ali, vjerujte, golova se ne sjećam. Nismo očekivali golijadu, vidjeli smo dečke iz Korenice uoči utakmice, bili su nabijeni, pravi Ličani. A kad ono... Ušli smo ozbiljno i pobijedili - rekao je Rihtar.</p><p>Otkrio nam je Bruno kako je izgledala fešta nakon utakmice.</p><p>- Šef nas je odveo u jedan lokalni restoran, okrenuo je par rundi, pojeli smo nekoliko plata roštilja, ali nije bilo ništa ekstravagantno, već u subotu nas čeka derbi s <strong>Kurilovcem</strong>.</p><p>Bruno u sljedećoj rundi Kupa igra protiv svog bivšeg kluba.</p><p>- U Lokomotivi sam igrao s Tolićem, Majerom, Ivanušecom, Kastratijem... Poslali su me na posudbu u <strong>Lučko</strong>, tamo sam se ozlijedio pa su čelnici Lokomotive inzistirali da raskinemo ugovor. 'Otišlo' je koljeno, deset mjeseci bio sam 'out', a oni su me se samo tako riješili, svijet mi se srušio, čak sam skoro odustao od nogometa. Gorim za tu utakmicu protiv njih u Kupu, ne mogu vam opisati koliko sam nabrijan - kazao je Bruno, koji je nedavno upisao FOI u Zaboku, uz nogomet želi imati i fakultetsko obrazovanje.</p><p>Klub se financira privatnim novcem. Općina daje 10 do 15 posto budžeta, a ostatak sponzori. Motor projekta je <strong>Mario Čehulić</strong>, vlasnik lokalne robne kuće, bivši nogometaš i legenda kluba, igrao je čak 20 godina za Gaj.</p><p>- Ne možemo vam kazati koliko smo igračima dali premije, ali bile su izdašne. Nakon utakmice je uslijedila ‘gemištacija’, bez toga u Zagorju ne ide, kažu u klubu.</p><p>Momčad ne pršti od profesionalaca.</p><p>- Ma pola momčadi su amateri, morali su neki tražiti slobodno za utakmicu s Likom. Ima stolara, poduzetnika, građevinara... Mladi <strong>Josip Kipa</strong> (20) zabio je Lici dva gola, a on je ujedno i jedan od sponzora kluba. Inače je knaufer, ima svoj obrt i pomaže klubu, i igrački, i financijski. Ozbiljno treniramo, ovi iz Like nisu se mogli načuditi koliko smo spremni - kažu u klubu.</p>