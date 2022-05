Predsjednik Hajduka ironično o odnosu s HNS-om: Prazan slajd.

Posebnu je pozornost na skupštini Hajduka izazvao predsjednik Lukša Jakobušić, koji je u moru slajdova i brojki ostavio i jedan prazan. Slajd na kome je samo pisalo HNS, naravno riječ je o Hrvatskom nogometnom savezu. S podosta ironije govorio je predsjednik Hajduka o odnosima s krovnom kućom hrvatskog nogometa.

- Nekome se možda čini da se mi ne oglašavamo po pitanju HNS-a i odnosa s njima. Ova prazna stranica ima i simboliku, nemamo odnose, prazni su. Marijan Kustić je profesionalan i odličan predsjednik, on je izborio Katar, nemojmo se zavaravati, imao je on tu puno utjecaja, ne može se to bez njega. Doveo je i neke nove sponzore, napravio je odličan posao s TV pravima, to je mogao samo on, i riješio je taj ozbiljan problem i dobio iznos iznad očekivanja. Pokazao je da zna raditi, ali za sebe, ne za nas. Mi nismo prisutni u županijskom savezu. Tamo je Mario Smodlaka, koji je dopredsjednik HNS-a, tu je i Marko Erceg, predsjednik županijskog saveza, i Stipe Doljanin - objasnio je Jakobušić.

Predsjednik Hajduka osvrnuo se i na neke odluke Županijskog saveza koje su utjecale odlascima ljudi u HNS.

- Kad pitate Kustića, on će vam reći da se on u to ne petlja. Ali bi mogao. Ako je riješio TV prava, mogao bi i to. Ne direktno, ali ne mora staviti Smodlaku za dopredsjednika HNS-a. Ali ha je stavio, jer mu odgovara, jer on diže ruku, paše mu. Dođe Kustić i ovdje, pojavi se. Ali nije uspješan ako Hajduk nije u HNS-u. Nismo ni mi uvijek ispravni, pratili smo što rade godinu dana i nismo se oglašavali. Nije nama problem priznati pogrešku, ali da nema Hajduka u HNS-u to nije normalno, nije ni pristojno. Ali Kustiću očito ovo odgovara, da mu Mario Smodlaka diže ruku. Sve su to spojene posude. Njima je osobno bolje kad nema Hajduka a i mi smo se već navikli, i ako me budu pitali kad ćemo u Savez, reći ću im da nema potrebe da ih opterećujemo. Ja vjerujem da su tih 86 ljudi koji predstavljaju klubove u županijskom savezu većinom navijači Hajduka, ali oni su odlučili i izabrali da se Smodlaka, Erceg i Doljanin bore za njih. I nisam siguran da im je bolje s njima. Sam sam sebe kaznio odlaskom na Skupštinu, ali ne daj Bože da to ponovim - nabrajao je Jakobušić i nastavio u istom tomu:

- Digla se buka oko delegiranja sudaca u idućem kolu. Pa nije kriv sudac što ga je netko poslao da ide u Split, ili neki drugi grad na obali, nego Ivan Novak i onaj tko je Novaka postavio. Nije ga postavio Kustić, ali ga on može maknuti. Vidjeli smo, pokazao je da može neke stvari riješiti, ne znamo zašto ih ne rješava. Njemu bi trebalo odgovarati da je sve pošteno. Evo, mi smo u Rijeci igrali prije Osijeka i Dinama. Nije to pošteno, zadnja tri kola trebaju svi igrati u isto vrijeme. Nama je to u ovom slučaju odgovaralo, ali nije bilo pošteno. Zadnja tri kola bi trebali svi igrati u isto vrijeme ako je svima interes da sve štima, da sve bude kako treba. A što se tiče delegiranja sudaca, mi se kao ne bunimo, pa nas svako malo provociraju delegiranjem sudaca tako da vide hoćemo li reagirati i buniti se. Bavimo se sami sobom, ali nije nama problem baviti se i drugima ako bude trebalo. Zato je ovo prazan slajd za odnose s HNS-om – zaključio je Jakobušić. – zaključio je predsjednik Hajduka.

