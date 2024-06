Predsjednik Hajduka otkrio kada će imenovati trenera

Igrači Hajduka su već gotovo dva tjedna na godišnjem odmoru, a on će trajati do 19. lipnja kada bi se momčad trebala okupiti na Poljudu ususret priprema za novu sezonu.

Pokretanje videa... 00:37 Hajduk se vraća u Split | Video: Luka Safundžić/24sata

Nikola Kalinić je novi sportski direktor, to smo doznali prošlog tjedna, ali pomalo je problematično što klub i dalje ne zna tko će biti trener u novoj sezoni! Navodno su Kalinić i predsjednik Ivan Bilić otputovali u Poljsku kako bi dogovorili sve s novim stručnjakom, jesu li uspjeli, to još nitko ne zna, ali Bilić je na skupštini otkrio kako su pregovori s jednim trenerom u tijeku da bi ga trebali imenovati do kraja sljedećeg tjedna. Podsjetimo, Kalinić je na predstavljanju rekao kako bi novog trenera trebali predstaviti do kraja ovog tjedna, ali očito se nešto ispriječilo. Pa živi bili pa vidjeli.

Split: Na skupštini Hajduka traže se ostavke i raskid ugovora s udrugom Naš Hajduk | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Naš jedini cilj je da momčad pokaže što se može napraviti s radom, redom i disciplinom. Obećavanja nećemo davati. Želimo biti konkurentni u domaćoj ligi za osvajanje trofeja. Želimo se plasirati u grupnu fazu Konferencijske lige. Osvježavat ćemo igrački kadar, ali vjerujemo da ova momčad ima kostur da budemo uspješni. Nastavit ćemo s afirmacijom mladih igrača. Nadam se da ćemo do kraja sljedećeg tjedna imati trenera. U završnim smo pregovorima- rekao je Bilić.

Foto: HNK Hajduk

Dok dogovara trenera, Kalinića čeka i pospremanje svlačionice. Dino Mikanović, Vadis Odjidja-Ofoe i Filip Čuić su otišli nakon isteka ugovora, desetak igrača je pred izlaznim vratima, a momčadi su potrebna i pojačanja kako bi ispunili ciljeve. A oni su uvijek isti, plasman u grupnu fazu Konferencijske lige i titula prvaka nakon 20 godina.