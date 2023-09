Predsjednik HNS-a: Netko nam je podmetnuo, a velike su šanse da ćemo igrati bez gledatelja...

Uefa je u srijedu i četvrtak pokrenula dva disciplinska postupka protiv Hrvatskog nogometnog saveza.

Prva je zbog ustaške zastave koja se pojavila na Rujevici tijekom kvalifikacijske utakmice s Latvijom, a druga je nakon što je 20-ak navijača za koje se sumnja da su iz Hrvatske sudjelovalo u tučnjavi s navijačima Armenije.

Tim je povodom predsjednik HNS-a, Marijan Kustić, gostovao u Dnevniku Nove TV.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Dobili smo disciplinsku prijavu, odnosno otvoreni postupak za utakmicu u Armeniji. Unutra stoji da imaju saznanja da se radi o hrvatskim navijačima , ali mi ćemo se svakako očitovati o tom dijelu. Niti smo distribuirali ili prodavali karte niti smo organizatori, nismo imali veze s tim dijelom. Tako da nemamo nikakva imena niti bilo kakve informacije da su u pitanju hrvatski državljani - rekao je Kustić.

Prvi čovjek hrvatskog nogometa smatra da su vrlo velike šanse da će Hrvatska protiv Turske 12. listopada igrati pred praznim tribinama na Opus Areni.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Prošli put smo dobili uvjetnu kaznu, odnosno poruku da će nam zatvoriti stadion na bilo kakav idući incident. Mi radimo sve sa svoje strane da se to ne dogodi. Šanse su deset posto da će nam stadion ostati otvoren. Ono što mi moramo naglasiti je da će se Savez uvijek boriti protiv diskriminacije i rasizma - nastavio je Kustić, a zatim istaknuo da sumnja na podmetanje...

- Ovo se nije dogodilo slučajno. Ova tri pojedinca su naštetili hrvatskoj reprezentaciji, ali i Republici Hrvatskoj. Definitivno mislim da je riječ o podmetanju. Nadam se da ćemo saznati tko stoji iza toga. Puno toga se izdogađalo. U par navrata se dizala zastava po 3-4 puta i upravo taj jedan pojedinac je slikao tu zastavu, baš taj detalj, taj ustaški simbol koji se nalazi u katalogu FARE-a. Baš da to zna vidjeti sa 60 ili 70 metara i da to slika. To nije slučajno. Pustimo da tijela odrade svoj posao, ali mi sigurno nećemo stati na ovome. Hvala policiji i redarima koji su dobro odradili svoj posao.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Očekuje brzu odluku.

- Vjerujem da će odluka biti brza jer svi dokazi su tu, a mi kao savez ćemo sigurno pokrenuti i privatne tužbe za naknadu štete.

Kustić u Dnevniku nije htio komentirati ljutnju Osječana zbog suđenja u HNL-u i smatra kako ne treba stavljati reprezentaciju i ligu u istu kategoriju.