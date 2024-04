Predsjednik Nexea: Smanjimo tenzije! To nije bio fizički napad

Incident u kojem je Marko Bezjak srušio delegata Antu Josića u potpunosti je zasjenio utakmicu Nexea i Zagreba koja je trebala biti praznik hrvatskog rukometa, ali suci su je prekinuli krajem prvog poluvremena pri vodstvu gostiju 16-9. Delegata su prevezli u bolnicu pa nije bilo načina da se utakmica nastavi.

Stegovni sud HRS-a pokrenuo je postupak protiv trenera Nexea Veselina Vujovića, igrača Andraža Velkavrha i Marka Bezjaka kojem prijeti doživotno izbacivanje iz rukometa. O svemu se oglasio predsjednik našičkog kluba Josip Ergović.

- Iznimno mi je žao zbog ovog što se dogodilo. Potrudili smo se da napravimo praznik rukometa, potrudili smo se da bude jedna veličanstvena utakmica, organizirali smo zajedno s udrugom naših navijača druženje s navijačima Zagreba da pokažemo jednu ljepšu stranu sporta, da se izvan terena možemo družiti zajedno. Naši i njihovi navijači postali su prijatelji, sve je upućivalo na to da će to biti festival sporta, a bolji neka pobjedu zasluži na terenu. I onda se dogodi ovo što se dogodilo, i zbog čega iskreno žalim – rekao je Josip Ergović.

Smatra kako Bezjak nije namjerno srušio delegata.

- Maksimalno vjerujem Marku Bezjaku da nikakve namjere tu nije bilo. On je za delegata, gospodina Josića kojeg iznimno cijenim, zapeo ramenom dok je kao isključeni igrač koji je dobio dvije minute izlazio kroz prostor za izmjene. I tada je ramenom zakačio gospodina Josića, zbog čega mi je iskreno žao. Isto tako, htio bih naglasiti da Marko Bezjak tvrdi da u životu nikad ni na kog nije nasrnuo, i da nikad nikog nije fizički napao. To je igrač koji je osvajao Ligu prvaka, koji je dugogodišnji reprezentativac Slovenije i za kojeg svi koji ga poznaju tvrde da je vrlo blage naravi, tako da jednostavno on nije taj da bi nekog fizički namjerno napao. Ponavljam, taj događaj ne opravdava ništa. Iznimno mi je žao što se utakmica nije mogla nastaviti, a za sve dalje očekujemo odluku Hrvatskog rukometnog saveza – dodao je Ergović.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Utakmica je u početku bila izjednačena, a u završnici prvog poluvremena bilo je dosta sudačkih odluka na koje su igrači Nexea burno reagirali?

- Što se tiče utakmice, atmosfera je bila fantastična. Mi želimo da se ljudi u našoj dvorani uvijek osjećaju sigurno, to je i moja dužnost. Mi smo u nedjelju bili dobar domaćin igračima i upravi Zagreba, čestitam im na fantastičnoj igri, igrali su odlično. Oni nisu naši neprijatelji, oni su naši takmaci na terenu. Ovaj događaj koji je po meni bio slučajan je zasjenio sve. Igrači jesu bili frustrirani, to je istina, ali kroz svu tu frustraciju koju mogu razumjeti, mi ne smijemo dozvoliti da se ona manifestira bilo kakvim vrijeđanjima ili fizičkim napadom. Ponavljam, ovo fizički napad po meni definitivno nije bio, nego je bila jedna slučajnost koja nije dobro završila. Srećom pa je, hvala Bogu, delegat zdrav. Mislim da je isto tako tužan kao i ja i da mu je jako žao zbog ovog što se dogodilo.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Uslijedit će sankcije?

- Ne mogu reći što će se dogoditi, čekamo odluku saveza, pa ćemo sukladno toj odluci djelovati dalje.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nisu mu najbolje sjeli ni napisi u medijima.

- Nije dobro kada netko ide dolijevati ulje na vatru. Ovo je bio jedan nesretan događaj koji je vrlo loš za hrvatski rukomet i mislim da bi bilo fer da pokušamo smanjiti tenzije, a ne još nadolijevati ulje na vatru, i ti komentari nisu dobronamjerni. Htio bih naglasiti da zahvaljujem publici koja nas je fantastično bodrila, koja je uvijek naš osmi igrač. Hvala njima i svim simpatizerima i prijateljima kluba, i svima onima koji su nam slali pozive i poruke potpore – zaključio je Josip Ergović.