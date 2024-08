Predsjednik Reala zvao Modrića na sastanak jer je ostao dio 'vatrenih'. Ovo mu je poručio

Nakon što je izbornik Hrvatske Zlatko Dalić objavio popis igrača na koje računa u utakmicama Lige nacija u rujnu, na kojem je našao mjesto i Luka Modrić (38), Real Madrid nije bio presretan. Naime, predsjednik "kraljeva" Florentino Perez pozvao je Modrića u ured i objavio mu važnost doziranja minutaže u reprezentaciji, piše Defensa Central.

Pokretanje videa... 00:40 Real Madrid - Atalanta 2-0: Modrić je najtrofejniji realovac u povijesti, Mbappéov prvijenac | Video: 24sata/Video

Španjolci pišu da je Modrić prije desetak dana obavijestio trenera Carla Ancelottija da će nastaviti igrati za Hrvatsku, a nakon toga ga je predsjednik Perez pozvao na razgovor. Na razgovoru je Perez Modriću objasnio da ga ove sezone čeka važnija uloga nego lani, pogotovo zbog odlaska Tonija Kroosa i da je važno da se dozira igrajući u nacionalnom dresu.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

"Zato ga je Perez zvao na razgovor da mu kaže kako se nada da on sam zna kako se čuvati i dozirati ove sezone, i to svaki put kada bude išao igrati za reprezentaciju. Dva su velika razloga za to: Modrićeva dob i sezona s više od 70 utakmica za Real", piše Defensa Central.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Ideja Reala je da Modrića pusti na okupljanja reprezentacije, ali da ipak naš kapetan ne mora svaku utakmicu igrati po svih 90 minuta, što je često bio slučaj. "Kraljevski klub" čeka najnapornija sezona ikad, a Hrvatsku također čekaju brojne utakmice u iduća tri mjeseca. Španjolci spominju i novu ulogu koju je Ancelotti namijenio Modriću.

"Na pripremama ga je koristio na centru, kao duplog pivota. Modrić je tako radio Kroosov posao držanja momčadi na okupu i razvijanja igre iz pozadine. To se vidjelo i u prvoj utakmici sezone, kada je protiv Mallorce zamijenio Tchouamenija. Modrićeva kvaliteta i inteligencija ne opadaju kako mu rastu godine, ali sada mora jako paziti na fizičko stanje", napisali su.

Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS

Modrić je prošle sezone odigrao 46 utakmica i zabio dva gola, uz osam asistencija. Nakon sezone je igrao Europsko prvenstvo, a u novoj sezoni igrao je u obje utakmice. Od ove sezone je kapetan Reala, a osvajanjem europskog Superkupa postao je najtrofejniji igrač u povijesti kluba.