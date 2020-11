\u0160panjolac je igrao Fifu i prenosio na Twitchu, a jedan korisnik mu je rekao kako je Lotito kupio novi avion.

'Predsjednik sebi kupuje stvari, a nama ne želi isplatiti plaće...'

<p>Mnogi smatraju kako je upravo njima korona virus najviše naštetio. U trenutku prekida svih natjecanja borili su se za Scudetto koji nisu vidjeli od 2000. godine, igrali su fantastično, a onda se dogodila korona-stanka nakon koje više ništa nije bilo isto.</p><p>Riječ je o <strong>Laziju</strong> koji je prošle sezone igrao najljepši nogomet u Italiji, a navijači su opet živjeli svoj san. Ipak, nije dugo trajalo. On je prekinut nakon što se nastavila Serie A u lipnju kada su Biancocelesti izgledali neprepoznatljivo.</p><p>Lazio je ove sezone napokon ušao u Ligu prvaka gdje drže drugo mjesto nakon tri kola, ali u domaćem prvenstvu im baš i ne ide. Situacija u klubu je daleko od bajne, a to se vidi i u odnosu igrača prema Upravi.</p><p><strong>Luis Alberto </strong>(28) je jedan od najboljih igrača Lazija, no na Twitchu je pomalo neočekivano otkrio neke stvari koje su bile nepoznate. Lazio je već godinama financijski stabilan klub koji se nalazi u vrhu talijanskog nogometa, no čini se da predsjednik Claudio Lotito više ulaže u svoje gušte, nego u klub i igrače.</p><p>Španjolac je igrao Fifu i prenosio na Twitchu, a jedan korisnik mu je rekao kako je Lotito kupio novi avion.</p><p>- Avion? Lijepo, ali mogao je i igračima isplatiti plaće. Kupuje stvari, a nama ne da plaću - rekao je ljutiti Alberto.</p><p>Igrači su mu osigurali odličnu zaradu plasmanom u Ligu prvaka, to se može još i povećati osvajanjem novih bodova u skupini, ali predsjednik je to odlučio iskoristiti novac za neke druge stvari pa je zanemario igrače. </p><p>Nije poznato u kakvom je točno financijskom stanju Lazio i koliko dugo su igrači bez plaće. Možda ga je Alberto odlučio samo malo 'bocnuti', ali jasno je da bi ga klub nakon ove izjave mogao kazniti. </p><p> </p>