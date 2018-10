'Predstavljanje ekipe, a 30.000 ljudi je vani... To vam je Zadar'

Zadar. Ko nije igrao u Zadru, a imao je priliku, ne zna što je propustio. Nema tih para koje to mogu platiti. Danas ću vas udavit jer ne mogu preskočiti neke priče, početak je novog statusa Dina Rađe na njegovu službenom Facebook profilu.

Dotaknula se hrvatska košarkaška legenda svog vremena provedenog u KK Zadru u sezoni 1999/2000. kad je Zadru donio i hrvatski Kup. Sada se Rađa prisjetio možda i najljepšeg vremena u igračkoj karijeri, s kakvim je veseljem dočekan u gradu košarke, koliko je ljubavi i ludosti doživio u toj jednoj sezoni...

'Kad sam došao na prvi trening vidim ja gdje sam došao. Prvo ulaziš u dvoranu gdje je više ljudi na treningu nego na 90% utakmica po Europi. Predstavljanje ekipe totalno ludilo iza dvorane. 30.000 ljudi najmanje. Bengalke, rakete, petarde. Nevjerojatno', piše Dino te se prisjeća velikog uspjeha, osvojenog Kupa:

'Cijela sezona je bila nevjerovatna. Igrali smo odlično i osvojili kup usred Zagreba s lakoćom. Doček nevjerojatan. Ali ne u Zadru nego cijelim putem. Trube ispred nas i iza nas. Starom cestom dolazimo na Maslenički most. Tamo blokada. Dolaze iz suprotnog pravca, sa svih strana. Nitko ne vozi tuda. Zaustavljaju nas na mostu i kreće tarapana. Puca se iz svih oružja, totalni urnebes. Dolazi pekarski 'tamić' i iz njega umjesto kruha izlazi tko zna koliko ljudi. Trajalo je to jedno po ure i nekako krenemo svi skupa u koloni u Zadar. Neki lik kuca na vrata i kaže da je došao na noge iz grada do mosta i da može li s nama. Naravno da moš. Uru smo još vozili do grada i oko 4 ujutro na balkon gradske vijećnice. Opet baražna vatra iz svih oružja. Reka bi Meštar “ludega li grada”.'

Piše Rađa o momčadi, trenerima, ali i kakva je zvijezda tih mjeseci bio u gradu, otkriva detalje koji otkrivaju o kakvim se doista navijačima i gradu radi... U nastavku pročitajte cijelu Rađinu objavu.