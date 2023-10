Predstavljena ruta za Tour de France! Cilj neće biti u Parizu

U srijedu je u Parizu predstavljena kompleta ruta 111. izdanja najveće svjetske biciklističke utrke "Tour de Francea" koja će se voziti od 29. lipnja do 21. srpnja sljedeće godine.

Odranije je bilo poznato kako će start biti u Firenci, a cilj u Nici te će se tako po prvi put u povijesti dogoditi da "Tour" neće završiti u Parizu, a razlog su Olimpijske igre koje će se održati u glavnom gradu Francuske od 25. srpnja do 11. kolovoza. Kako je završetak "Toura" preblizu otvaranju Igara procijenjeno je kako je iz sigurnosnih razloga najbolje preseliti završetak u drugi grad, a izbor je pao na Nicu.

Biciklisti će pred sobom imati ukupno 3492 kilometra, četiri će etape završiti na vrhu uspona, a čak 25 kilometara bit će voženo na nadmorskoj visini iznad 2000 metara.

Foto: STEPHANIE LECOCQ

Najviša točka "Toura" bit će vrh uspona na Col de la Bonnette na čak 2802 metara nadmorske visine tijekom 19. etape, a to je ujdno i najviša asfaltirana cesta u Francuskoj.

Velika novost je i ta što će posljednja, 21. etapa nakon čak 35 godina opet biti natjecateljska. Naime, 21. srpnja pred vozačima će biti pojedinačni kronometar od Monaca do Nice u dužini od 34 kilometra te će to biti mogućnost za promjene u konačnom redoslijedu. Posljednji put kada je posljednja etapa "Toura" bila natjecateljska dogodilo se 1989. godine kada je na rasporedu također bio pojedinačni kronometar od Versaillea do Pariza, a tada je Amerikanac Greg LeMond uspio nadoknaditi 50 sekundi zaostatka za Francuzom Laurentom Fignonom i slaviti u konačnici s osam sekundi prednosti.

Foto: STEPHANIE LECOCQ

Tijekom prve tri etape u Italiji odat će se i posebna počast pobjedniku "Toura" iz 1998. godine Marcu Pantaniju, prva će etapa cilj imati u Riminiju, gdje je Pantati 14. veljače 2004. preminuo, dok će druga etapa startati u Pantanijevu rodnom Cesenaticu.

Etape Tour de France 2024