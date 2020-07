'Predviđali su nam borbu za ostanak, a mi završili ispred velikana hrvatskog nogometa!'

O kadru za sljedeću sezonu ćemo razmišljati kada dođe vrijeme, sada je pred nama finale Kupa. Ponavljam, bez riječi sam, ponosan sam na sve što smo napravili, rekao je Tomić...

<p>Po drugi put u povijesti HNL-a <strong>Lokomotiva </strong>je osvojila drugo mjesto koje je vrijedi puno više nego te 2013. godine. Po prvi put u povijesti lokosi će igrati kvalifikacije za<strong> Ligu prvaka </strong>nakon što su u sjajnoj utakmici pobijedili <strong>Osijek</strong> 2-1 u izravnom dvoboju za drugo mjesto. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lokomotiva u Ligi prvaka</strong></p><p>Osječani su bili bolji, pogotovo u drugom dijelu gdje su imali 5,6 izvanrednih prilika. No, imala je Lokomotiva <strong>Ivu Grbića </strong>koji je čudesno branio.</p><p>- Bez riječi sam. Ovo je povijesan uspjeh. Prvo poluvrijeme smo odigrali fantastičnu utakmicu, zaista taktički izvanrednu. 3-4 u fazi napada. Sve kako smo zamislili, tako je i izgledalo. Odlično smo izgledali. U drugom dijelu je Osijek bio bolji. Stisnuo je, imao je fantastične šanse. Grbić je bio na nivou. Reagirali smo taktički, uz dosta sreće smo uzeli ova tri boda - priznao je trener <strong>Goran Tomić</strong>. </p><p>Prije točno godinu dana Tomićeva momčad je izgledala užasno. Imali su tri poraza nakon tri kola i to bez gola. Tomić je dobio jako puno novih igrača, trebalo je to posložiti, a onda je njegova momčad zasjala u proljetnom dijelu sezone gdje je igrala najljepši nogomet u HNL-u. </p><p>- Ne mogu s ove pozicije komentirati sudačke situacije. Osijek je igrao na svome terenu i naravno da će imat takav pritisak. Grbić je baš bio fantastičan, kao i kroz cijelu sezonu. Cijela ekipa bila je sjajna. S tri poraza krenete u sezonu, predviđanja, borba za ostanak. A mi budemo drugi ispred velikana hrvatskog nogometa, Hajduka, Rijeke i Osijeka. Mislim što reći. Ponosan sam na rezultat. </p><p>Vremena za slavlje nema puno. Već 1. kolovoza u Šibeniku ih očekuje finale Kupa protiv Rijeke, a onda i slaganje križaljke za sljedeću sezonu. Još se ne zna tko će stići u Kranjčevićevu, ali zna se da će skoro pola prve momčadi otići. Kastrati, Jakić i Karačić su već potpisali za Dinamo, Uzuni je potpisao za Ferencvaroš, a blizu odlaska je i golman Ivo Grbić. Još je tu i Marko Tolić kojeg škicaju inozemni klubovi, Tuci...</p><p>Lokomotivin izlog je poprilično ispražnjen, a pitanje je s kakvim kadrom će Tomić krenuti u novu sezonu. Jer ako ne bude pojačanja...</p><p>- O kadru za sljedeću sezonu ćemo razmišljati kada dođe vrijeme, sada je pred nama finale Kupa. Ponavljam, bez riječi sam, ponosan sam na sve što smo napravili, nitko nam ništa nije poklonio. Igrali smo lijep nogomet kroz cijelu sezonu, nitko nam ništa nije poklonio - rezolutan je bio Tomić.</p><p>Trener Osijeka Ivica Kulešević bio je vidno razočaran porazom svoje momčadi, ali je korektno čestitao protivnicima.</p><p>- Imali smo dvije meč lopte, onu u Varaždinu nismo iskoristili, a ni ovu danas. Sportska sreća nam je okrenula leđa iz nekog razloga, nemam što zamjeriti igračima. Bile su nam i teške noge u drugom dijelu iako smo bili blizu drugog gola, čestitam Lokomotivi i želim im puno sreće u finalu Kupa - kazao je Kulešević pa za kraj poručio:</p><p>- Nova sezona će biti specifična i jako zanimljiva, pauza je prekratka, bit će zanimljivo vidjeti u kakvom ćemo stanju krenuti u sljedeću sezonu.</p>