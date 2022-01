Počela je godina koja će sportski vrhunac imati na samom kraju, kad će se prvi put u povijesti Svjetsko nogometno prvenstvo igrati u zimskom terminu. A Jemima Packington (65) tvrdi: osvojit će ga Hrvatska!

Britanka poznata i kao "Mystic Veg" tvrdi da može proricati budućnost gledajući kako padaju šparoge koje baca. Prošlih godina predvidjela je Brexit, odlazak Harryja i Meghan s kraljevskog prijestolja, dolazak Borisa Johnsona za britanskog premijera i trijumf Andyja Murraya u Wimbledonu.

Kaže da su joj se ljudi smijali kad je rekla za Johnsona, ali da se ona sad smije.

- Tehnika mi se nije promijenila, bacam šparoge i gledam što se događa s njima. Odmah mogu donijeti zaključak jer imam godine iskustva. Obično sam točna 75-90 posto. Svake godine prolazim kroz ono što sam predvidjela i pomislim: to je točno. Obično mi jedna stvar promakne, ali nikad nisam daleko - tvrdi Jemima.

Tvrdi kako će Hrvatska postati svjetski prvak u Kataru, ali da će natjecanje obilježiti kontroverze.

"Mystic Veg" kaže i kako Manchester City, iako ima uvjerljivu prednost na vrhu Premiershipa, neće obraniti naslov prvaka i dodaje: pazite se Manchester Uniteda.

Jemima i kako će covid i njegovi sojevi vječno ostati među ljudima, ali će se svi naviknuti na njega i ne dopustiti da nam remeti živote. Šparoge su joj rekle i da će biti još skandala u kraljevskoj obitelji i da će Oscara za najbolji film osvojiti film "Šape pasje" (The Power Of The Dog).