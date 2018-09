Dalmacijo, moja ružo procvala! Pavić je vodio pjesmu u Zadru

Hrvatska teniska reprezentacija plasirala se preko Borne Ćorića u finale Davis Cupa. Mladi hrvatski tenisač svladao je 3-2 u setovima Amerikanca Francesa Tiafoea, a glavni navijač na tribinama bio je - Mate Pavić.

Za vrijeme pauze između trećeg i četvrtog seta, gledatelji nisu prestali pjevati navijačke pjesme predvođeni Pavićem. Naravno, nakon pobjede Ćorića, atmosfera se još više rasplamsala, a Pavić je na mikrofon poveo pjesmu 'Dalmacijo, moja ružo procvala'.

Foto: ANTONIO BRONIC

Foto: ANTONIO BRONIC

Mate Pavic might not have won any rubbers this weekend, but he sang his heart out during celebrations 🤣👏🏼 pic.twitter.com/944747XyXc