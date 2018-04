Prekid suverene dominacije: Splićanke su srušile Osječanke!

Ženski nogometni klub Osijek je duži niz godina prvo ime ženskog nogometa. U 28 godina postojanja osvojile su čak 21 naslov u prvenstvu te su 19 puta bile osvajačice kupa. No, čini se kako je njihovoj dominaciji došao kraj.

Naime, nogometašice Splita priuštile su apsolutnu senzaciju izbacivši Osječanke iz četvrtfinala kupa rezultatom 4-0. Vjerojatno se Osječanke ni ne sjećaju kada su zadnji put primile toliki broj golova jer prosječno primaju jedan gol po utakmici. Zadnji put su im najveći otpor pružile upravo Splićanke prije nekoliko kada je bilo 3-3.

U utakmici koja se igrala u Vranjicu u Solinu, igračice Osijeka su krenule u utakmice preopušteno što su furiozno iskoristile Splićanke i već su u 25. minuti vodile 3-0. Golijadu je otvorila Andrea Valušek, a njen primjer slijedile su Iva Bukač i Leonarda Balog. S tih 3-0 otišlo se i na odmor. Osječanke su u drugom poluvremenu krenule čvršće i odlučnije no nisu uspjele preokrenuti rezultat. Na kraju su ispraćene sa rezultatom 4-0.

Split se plasirao u polufinale kupa, no nisu samo to postigli. Uspjeli su prekinuti jednu od najvećih dominacija u povijesti hrvatskih kolektivnih sportova. Nogometašice Osijeka 11 godina su uvjerljivo držale prvo mjesto u svim hrvatskim natjecanjima, no čini se kako je toj suverenoj dominaciji došao kraj, a presudile su im Splićanke.