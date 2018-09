Prekinuli sedam godina posta: Varaždin u osmini finala kupa

Nakon dugih sedam godina varaždinska publika napokon će gledati utakmicu osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa.

Posljednji put u sezoni 2011./2012., kada je NK Varaždin izbačen u najniži rang natjecanja, u osmini su Varaždinci ugostili Istru 1961 i Puljani su bili bolji nakon produžetaka s 1:0.

Vrlo blizu ulasku varaždinski nogometaši bili su pretprošle sezone kada je Slaven Belupo bio bolji nakon izvođenja jedanaesteraca, dok su prošle sezone poraženi od Cibalije s minimalnih 1:0.

Ovaj put Varaždinci su uspjeli pobijedivši Međimurje s 2:0. Golove su postigli Josip Brezovec u devetoj i Dejan Glavica u 34. minuti.

- Prvih tridesetak minuta stisnuli smo goste visokim presingom, zabili dva pogotka i to je odlučilo susret. U drugom dijelu su nas gosti dobro pritisnuli, no uspjeli smo zadržati prednosti i plasirali se osminu finala Hrvatskog kupa – rekao je Miljenko Mumlek, trener Varaždina.

Momčad Međimurja vodi Mumlekov nekadašnji suigrač iz Varteksa Matija Kristić.

- Nedostajalo je malo sportskog bezobrazluka da u nekim situacija ozbiljnije zaprijetimo, no mi smo išli na dodavanja i ubačaje. To momčad kakva je Varaždin iskoristi i svako naše opuštanje je kaznila – dodao je Kristić.

Oba trenera osvrnula su se i na igru Ivana Režića koji s 39 godina ima važnu ulogu u momčadi Međimurja, a nekad je s Mumlekom i Kristićem dijelio svlačionicu.

- On pazi na sebe: kada spava, što jede. Te je i do genetskih predispozicija da mu zglobovi i mišići drže – objasnio je Kristić.

Mumlek dodaje da je on još uvijek ima prvoligašku kvalitetu.

- On je još nekad bio ekstra brz i to ne gubi. Kvalitetan je kao igrač i iskusan te ja čak na prvoligaškom nivou. Svaka ekipa bi ga poželjela, no pitanje je može li se tako brzo rekuperirati – zaključio je Mumlek kojeg s Varaždinom u osmini finala čeka utakmica s Rijekom.