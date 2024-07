Preko noći se raspada najveći vaterpolski klub u povijesti!? Zvijezde odlaze, Jug uzeo jednu

Pro Recco. Ono što je u nogometu Real Madrid, u vaterpolu je to upravo ovaj klub iz predgrađa Genove. Kraljevski klub. Najtrofejniji europski klub u povijesti, koji je našoj Mladosti dugo gledao u leđa, no u ovom je tisućljeću Pro Recco izmijenio vaterpolski odnos snaga. Danas talijanski div ima 11 naslova prvaka Europe, četiri više od prvih pratitelja Mladosti, odnosno Partizana.

Taj Pro Recco, koji već tri godine trenira Sandro Sukno, samo mjesec dana otkako je u finalu Lige prvaka propustio i četvrtu titulu zaredom, nalazi se pred bankrotom! Naime, prije dva tjedna iz kluba se, nakon skoro 20 godina, povukao vlasnik Gabriele Volpi (81), milijunaš čijim je novcem Pro Recco za ostale klubove budžetom bio nedodirljiv i u čijoj je vladavini osvojio okruglih 50 trofeja! U pravilu, koga god poželio Pro Recco, Volpi ga je doveo. Do dolaska Sukna svejedno je teško osvajao Ligu prvaka jer uvijek bi se taj skup zvijezda negdje uspio spotaknuti. U talijanskim okvirima, u kojima je prvak bio 36 puta, tek pokoji put.

Beograd: Dodjela medalja i nagrada Pro Recco timu za osvojenu vaterpolo ligu prvaka | Foto: Dusan Milenkovic

Pro Recco je prije 12 godina igrao čak i Jadransku ligu, u toj jednoj sezoni bio je i prvak, a svim je klubovima koje je ugostio plaćao troškove putovanja i smještaja. Tada je Volpi kapitalom ušao i u Primorje, koje je upravo tada ostvarilo najveće uspjehe, ali i u riječki nogomet, odnosno kroz fondaciju Social Sport koja je pomagala i rukometaše Zameta, odbojkašice Rijeke... Volpi je bio i vlasnik Spezije iako, kako je govorio, nogomet nije bio njegov fah.

No, Pro Recco je bio Volpijeva glavna igračka premda ju je na papiru 2016. prepustio legendi kluba Mauriziju Felugu, novom predsjedniku. Stigla je i nova uprava, službeno bez Volpija, no on je i dalje odrađivao svoj posao. Sve do ovog srpnja kada je odlučio zatvoriti "pipu" i povući se.

Rijeka: MAXtv 1. HNL, 30. kolo, NK Rijeka - GNK Dinamo | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na moćni Pro Recco, barem u dogledno vrijeme, možemo zaboraviti, staviti točku. Štoviše, odreći će se sudjelovanja u Ligi prvaka jer za to mora uplatiti 25.000 eura. Još donedavno to bi klubu bio "kikiriki", a sada taj novac jednostavno nema. Ne ukaže li se novi Volpi s kapitalom, klub bi se mogao i ugasiti.

Stoga nije ništa neočekivano ili iznenađujuće da svi su igrači dobili slobodne ruke. Zapravo, to nisu igrači, nego zvijezde! Prije samo mjesec dana Pro Recco je doveo Alvara Granadosa, a španjolski velemajstor sada može ići gdje želi! I ne samo on, nego Gergo Zalanki, uz Granadosa trenutačno najbolji vaterpolist svijeta, pa američki centar Ben Hallock, Aleksandar Ivović, Aaron Younger, Konstantinos Kakaris, te sva niska talijanskih reprezentativaca, počevši od kapetana Francesca di Fulvija, Marca del Lunga, Gonzala Echeniquea, Andree Fondellija, Alessandra Velotta, Iocchija Gratte...

Dubrovački Jug, čini se, reagirao je među prvima i dogovorio povratak Kakarisa, koji je u Jugu proveo dvije sezone. Uz Hallocka i našeg Vrlića, Grk je trenutačno među tri najbolja centra svijeta. Ogromno pojačanje za jugaše, svakako.

Međutim, iako su se najveće vaterpolske zvijezde preko noći našle na tržištu, slobodnih ruku, to ne znači da ih klubovi mogu dovesti baš kako požele. Većina najboljih već je zatvorila momčad, odnosno financijsku konstrukciju, a dovođenje Zalankija, Granadosa ili Hallocka značilo bi ozbiljno probijanje budžeta. Vidjet ćemo tek tko će ih si moći priuštiti.

Ipak, među svima njima postoji jedan koji je odmah rekao da - ostaje. Kapetan Di Fulvio.

- Puno dugujem ovom klubu.

Di Fulvio (30), MVP ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva na kojem je Hrvatska u finalu pobijedila njegovu Italiju, još je uvijek u najboljim godinama, no ovo se, ostane li dosljedan, zove vjernost. Možda će još poneki od domaćih igrača slijediti njegov primjer, ni to nije isključeno.

Ovo vrlo vjerojatno znači da će trenersku klupu napustiti i Sukno, koji je s Pro Reccom osvojio 10 od mogućih 12 trofeja za koje se borio. Bude li tako, novi će trener imati pune ruke posla jer u svlačionici će, uz mentora Di Fulvija, imati isključivo mlade igrače.