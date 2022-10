Prelijepe vijesti za hrvatskog košarkaša: Šarić dobio sina

Teška i duga godina je iza Darija Šarića (28). U srpnju prošle godine ozlijedio je prednje križne ligamente. Prognoziralo se kako će izostati od šest do devet mjeseci, ali propustio je cijelu sezonu.

Ipak, u posljednjih nekoliko mjeseci sve je sjelo na svoje mjesto. Konačno. Oporavio se od ozljede pa igrao za Hrvatsku na EuroBasketu, a u međuvremenu je njegova dugogodišnja djevojka zatrudnjela. Odradio je pripreme s Phoenixom pripremajući se za novu sezonu koja počinje za pet dana, a posljednju pripremnu utakmicu propustio je zbog obiteljskih razloga, kako je rekao trener Monty Williams. Razlog nije mogao biti ljepši.

Foto: FIBA Basketball

Kako doznajemo, Šarićeva dugogodišnja djevojka Karla Pušeljić rodila mu je sina Niku. Klub mu je daonekoliko dana slobodno kako bi bio uz svoju partnericu koja je rodila u Phoenixu.

Dario je već devet godina u vezi s ekonomisticom iz Zagreba. Oboje su vrlo samozatajni i ne vole se previše eksponirati pa se ništa više od toga ne zna. Vole privatnost, tek nekoliko puta su se zajedno pojavili u javnosti i drže sve daleko od očiju znatiželjnika.

Kako su pisali hrvatski mediji, upoznali su se 2012. godine u Vodicama kada je lijepa Zagrepčanka bila na ljetovanju. Navodno su imali i trzavice u vezi, pisalo se kako su prekinuli nakratko, ali uspjeli su riješiti sve probleme i ostali su u vezi koju su sada okrunili prinovom. Inače, prije mjesec dana Šarićev suigrač iz reprezentacije Bojan Bogdanović dobio je dijete s djevojkom Zrinkom Šahurić.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Šarić je karijeru započeo u Zrinjevcu, a potom je igrao za Zagreb, Dubravu, Cibonu i Efes. Orlando ga je 2014. godine izabrao kao 12. picka na NBA Draftu, ali u NBA ligu otišao je 2016. godine i to u Philadelphiju. Tamo je igrao fantastično, ali klub ga je trejdao 2018. godine kada je otišao u Minnesotu. Zadržao se tek godinu dana pa sletio u Phoenix Sunse gdje se nalazi i danas.

No, daleko je to od uloge koju je nekada imao u Sixersima. Postao je igrač rotacije u Sunsima, ali i dalje je imao solidnu statistiku. Prije dvije sezone odigrao je 50 utakmica i zabijao prosječno osam koševa uz četiri skoka i asistenciju. Nakon propuštene sezone, želi ostaviti trag u Sunsima i nikad motiviraniji došao je u kamp. Ugovor ga veže s klubom do 2023. godine.

