Premijera u VARaždinu: Dali penal Hajduku pa mu uzeli gol

I to smo dočekali. U prvom kolu u kojem se koristio VAR u HNL-u prvi je put i korišten, i to dvaput, na utakmici Varaždina i Hajduka u nedjelju, a učinio je to sudac Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca.

Hamza Barry u 14. minuti pucao je iz daljine, a Denis Glavina blokirao je njegov udarac lijevom rukom u šesnaestercu. Pejin prvo nije htio dosuditi penal, već je pokazao igračima da je u tijeku provjera u VAR sobi.

Nakon 20-ak sekundi zaustavio je igru i kad su mu kolege Igor Pajač i Bojan Zobenica javili iz sobe da pogleda tu situaciju uz teren, to je i učinio i, čini se, opravdano dosudio penal i Glavini dao žuti karton.

No Mijo Caktaš nije ga realizirao, obranio mu ga je Ivan Nevistić.

Još jedna situacija u kojoj je VAR reagirao dogodila se svega 15-ak minuta kasnije. U 30. minuti Samuel Eduok zabio je gol iz blizine na dodavanje Jaira, Pejin je priznao gol i poslao igrače prema centru pa čekao provjeru.

Pokazalo se da je Eduok prilikom proigravanja Francesca Tahiraja ranije kod te akcije bio u zaleđu i Pejin je gol opravdano poništio.

Obje odluke bile su prijelomne i pokazalo se koliko VAR može koristiti u situacijama koje suci u brzini ne mogu procijeniti.

