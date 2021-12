Legendarni NFL trener i komentator John Madden preminuo je u u utorak u dobi od 85 godina. Iz NFL-a su objavili kako je Madden preminuo iznenada ne navodeći uzrok smrti.

- Svi ga poznajemo kao slavnog trenera Oakland Raidersa i komentatora koji je radio na svim velikim televizijama, ali više od svega on je bio predani suprug, otac i djed. Nitko nije volio football više od Trenera. On je bio football, bio je nevjerojatan glasnik kako za mene tako i za mnoge druge. Nikada više neće biti drugog Johna Maddena, koji je uvelike zadužio našu igru i učinio NFL onime što danas jest - objavio je povjerenik NFL-a Roger Goodell.

Madden je vodio Raiderse od 1969. do 1978. te je s njima osvojio naslov 1976. godine. Dok je on bio prvi čovjek struke momčad je šest puta ostvarivala 10 ili više pobjeda u sezoni, a u to vrijeme NFL momčadi su igrale po 14 utakmica godišnje.

Nakon trenerske karijere, Madden je od 1979. do 2008. godine radio kao stručni komentator za CBS (1979-83), Fox (1994-2001), ABC (2002-05) i NBC (2006-08), a bio je angažiran i u stvaranje video-igre "Madden NFL" koja od 1988. svake godine dobiva novo izdanje.

Upravo na Božić ove godine u SAD-u je premijerno prikazan i dokumentarni film "Madden" o životu jedne od najutjecajnijih figura u povijesti američkog nogometa.