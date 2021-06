Svojevremeno je živjela i trenirala u Zagrebu u AK Dinamu, bila i svjetska rekorderka na 800 metara te ponajbolja atletičarka bivše Jugoslavije. Nažalost danas smo ostali bez jedne od najvećih atletičarki s ovih prostora.

Vera Nikolić (72) imala je moždani udar početkom siječnja, a pucanje aneurizme dovelo je i do srčanog zastoja. Borila se za život mjesecima, nije htjela odustati, bila je u komi, ali nažalost nije izdržala. Preminula je u beogradskoj bolnici u 73. godini života, piše Kurir.

Ona je bivša svjetska rekorderka te je dva puta bila prvakinja Europe na 800 metara (1966. i 1971.), a četiri je puta bila najbolja sportašica bivše države, dok je 1966. odnijela i ukupnu nagradu za najboljeg sportaša Jugoslavije.

Na OI u Meksiku se od dvadesetogodišnje djevojke očekivalo da uzme zlato, ali tad dvadesetogodišnja djevojka jednostavno je 'pukla' pod pritiskom i stala je nakon 300 metara. Nitko joj nije prigovarao, ali kako je živjela u Ćupriji, malom mjestu, krenule su razno razne priče pa je odlučila odseliti u Zagreb gdje nije imala problema. Sve do 1991. kad je dobila otkaz u 'SIZ-u za fizičku kulturu' gdje je dotad radila i pobjegla je u Srbiju.

- Bio je to najteže razdoblje u mom životu. Nikome ništa nismo učinili, a nitko nas nije želio. Živjela sam u garaži kod roditelja u Ćupriji i nisam imala posla. Spasio nas je poziv iz Kruševca u kojem sam dobila posao trenerice u atletskom klubu, no radila sam i mnoge druge poslove jer sam se morala brinuti za obitelj. Muž nije radio devet godina, sve dok nije Milošević otišao s vlasti i tada mu je Đinđić osobno pomogao. Sve sam to izdržala jer sam veliki borac i jer sam uza sebe imala muža i djecu. Sada je tu i petero unučadi. Moja obitelj je moj najveći životni uspjeh - rekla je Vera prije devet godina za Večernji list.

Vraćala se nakon toga u Hrvatsku, a bila je i na Hanžekovićevom memorijalu. Nažalost, nije izdržala u najtežoj utrci života. Onoj životnoj.