Preminuo bivši NBA igrač: Igrao je za Spurse, Knickse, Jazzere...

U 55. godini preminuo je Felton Spencer, nekadašnji košarkaš brojnih NBA klubova, a uzrok smrti zasad nije naveden.

Kao šesti izbor na draftu 1990. godine ovog je centra odabrala Minnesota gdje je Spencer boravio do 1993. godine. Potom je preselio u Utah Jazz gdje se zadržao do 1996. godine, a nakon toga je još igrao za Orlando, Golden State, San Antonio i New York gdje je tijekom 2002. godine zaključio igračku karijeru.

Spencer je 1991. godine izabran u drugu najbolju petorku novaka NBA lige, a nakon igračke karijere radio je kao pomoćni trener na dva sveučilišta u državi Louisville. Inače, na kraju osamdesetih godina prošlog stoljeća bio je ponajbolji košarkaš upravo sveučilišta Louisville otkud se potom preselio u NBA ligu.

