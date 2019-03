Preminuo Dragan Bošnjak, član legendarne Dinamove 1982.

Bivši igrač Dinama Dragan Bošnjak umro je u 63. godini života. Bošnjak je rođen 19. listopada 1956. godine u Kanjiži, a pamtimo ga kao člana legendarne Dinamove generacije iz 1982. godine. Posljednje dane života proveo je u velikom siromaštvu.

Iz Zagreba zovete? Onda nije što, nego kaj, javio se Dragan Bošnjak sredinom 2005. kad smo ga locirali u Kanjiži, vojvođanskom gradiću gdje je bio predsjednik općinskog sportskog saveza.

Početkom 1980., u siječnju, Bošnjak je stigao u Dinamo. Na klupi je bio Vlatko Marković,

- Sve je bilo dogovoreno koji mjesec ranije. U Novi Sad je stigao Zorislav Srebrić i rekao mi da idem u Dinamo. I ja sam došao.

Bio je mladi reprezentativac Jugoslavije, u Dinamo došao iz Viojvodine

Nije Bošnjak baš bio nepoznat, kao mladi reprezentativac Jugoslavije, osvojio je 1978. naslov europskog prvaka, a u Dinamo je stigao iz Vojvodine. I odmah zauzeo mjesto u prvoj postavi. Bio je jako važan kotačić u lokomotivi koja je 1982. igrala najljepši nogomet u Jugoslaviji i protivnike rješavala već nakon pola sata.

- Moja najdraža utakmica za Dinamo je u Splitu, kad smo pobijedili 2-1. Zajec je zabio odmah na početku, Deverić je zabio drugi i već nakon pola sata smo vodili 2-0. No, nije me rezultat impresionirao, nego naši navijači. Gdje god sam pogledao imao sam osjećaj da su plave zastave, cijeli Split je bio u plavom... To nikad neću zaboraviti. I još nešto. To je bila možda i ključna pobjeda u pohodu na naslov prvaka - pričao je Bošnjak.

To mu je bila najdraža, a posebno pamti i finale Kupa u Beogradu 1980. godine.

- Dumbović je zabio gol, ali sa Zvezdom su bili posebni mečevi. Tu bismo se uvijek napalili. U proljeće 1982. smo ih u Zagrebu razbili, ne sjećam se da je itko očitao Zvezdi takvu lekciju kao mi. Nisu ni znali što ih je snašlo, a mi smo već vodili 3-0.

Prijatelji iz Dinama skupljali novac za njega

Posljednje dane života proveo je u siromaštvu, pa su mu prijatelji iz Dinama skupili i poslali 5000 eura.

- Jako sam potresen, Dragan je bio tih, samozatajan dečko, koji je bio izuzetno važna karika u mojoj momčadi. Igrao je halfa, zadnjeg veznog, srednjeg.. Što god je trebalo. Ne biste ga vidjeli, a on je radio čuda, efikasan, brz, motoričan... Ma, sjajan dečko i još bolji igrač - prisjetio se Ćiro Blažević.

Bila je to prava škvadra koja je zajedno izlazila, družila se, zabavljala...

- Moj najbolji prijatelj bio je Srećko Bogdan, družio sam se i sa Snješkom Cerinom... Ma mi smo bili takva klapa kakve nije bilo u Jugoslaviji. Želja mi je doći još jednom u Maksimir, vidjeti plavi salon, fotografije iz 1982. Kako smo samo igrali, to je bilo čudo - bile su zadnje riječi Dragana Bošnjaka kada smo s njim posljednji put razgovarali.

Dragan Bošnjak u Dinamo je stigao 1980. iz Vojvodine, a u klubu je ostao do kraja 1983. Bio je standardni prvotimac sa 114 službenih nastupa i četiri gola. S klubom je osvojio kupove 1980. i 1983. te prvenstvo 1982. godine.