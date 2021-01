Westphal je igrao u NBA ligi na poziciji brani\u010da od 1972. do 1984. godine osvojiv\u0161i naslov prvaka u dresu Boston Celticsa 1974. godine. Dvije godine kasnije stigao je do finala i u dresu Phoenix Sunsa, a tijekom karijere je igrao i za Seattle SuperSonicse i New York Knickse.

Pet puta je sudjelovao na All-Star susretima, a tri puta je biran u najbolju petorku lige.

Prosje\u010dno je bilje\u017eio 15,6 ko\u0161eva, 4,4 asistencije, 1,9 skokova i 1,3 ukradene lopte u 823 utakmice u karijeri. Sunsi su povukli njegov dres s brojem 44.

Kao trener je vodio Sunse (1992.-1996.), Sonicse (1998.-2000.) i Sacramento Kingse (2009.-2012.), a 2019. je primljen u Ko\u0161arka\u0161ku ku\u0107u slavnih.