Preminuo je legendarni Josip Čorak: Izgubio sam olimpijsku medalju i tražio je tri godine...

Josip Čorak, čovjek koji je zadužio hrvatsko hrvanje i hrvatski sport s dvije europske medalje, zlatom 1969. u Modeni u Italiji te srebrom na Olimpijskim igrama 1970. godine u Berlinu, preminuo je u 81. godini.

U bogatoj je karijeri čak 11 puta bio prvak Jugoslavije, a uvijek je bio ponosan na svoj klub Lika, koji je osnovao 1971., a 1973. godine s njim osvojio Kup europskih prvaka. Najveći uspjeh bio mu je osvajanje srebra na Olimpijskim igrama u Münchenu 1972. godine, bez obzira na tešku ozljedu meniskusa.

- Uspio sam izgubiti svoju medalju, ali sam je pronašao. Budući da sam se često selio i premještao kutije, u jednoj od njih je završila i moja olimpijska medalja. Jedva smo ju našli - rekao nam je svojevremeno Čorak, dodajući da su prošle tri godine dok ju nije pronašao prilikom čišćenja garaže.

- Zapravo nisam odmah ni znao da sam je izgubio nego su me novinari htjeli slikati s njom, no branim se time da je i naša boksačka legenda Mate Parlov također izgubio svoju. To je bio jedan od naših najboljih sportaša i predivan čovjek - prisjetio se Čorak boksača koji nas je napustio još 2008.

I nakon profesionalne karijere bio je svjetski veteranski prvak, a dosta je kasno počeo sa spomenutim sportom, u 16. godini u Hrvačkom klubu Partizan, a u Zagrebu je nastupao za Lokomotivu, Liku i Sljeme. Njegova biografija 'Hrvački as iz Like' tiskana je povodom 75. rođendana i 60. godine karijere.