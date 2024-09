Preminuo je legendarni Toto Schillaci. Bio je najbolji strijelac SP-a 1990. i donio broncu Italiji

Legendarni talijanski nogometaš Salvatore Schillaci posljednjih nekoliko godina borio se s tumorom debelog crijeva. Prije deset dana stanje mu se pogoršalo zbog upale pluća pa su ga prevezli u bolnicu Civico u Palermu, no nažalost, pomoći mu nije bilo. Schillaci je preminuo u 60. godini života. Prije godinu dana talijanski nogomet ostao je i bez Gianluce Viallija koji je preminuo od raka gušterače. Obojica su bila dio talijanske reprezentacije koja je na SP-u 1990. u Italiji osvojila broncu.

Schillaci je nogometnu karijeru započeo u Messini, gdje je odigrao 219 utakmica i postigao 61 gol. Najveću slavu stekao je u Juventusu i Interu, gdje je igrao od 1989. do 1994. godine. Profesionalnu karijeru završio je u Japanu, postavši jedan od prvih europskih igrača koji su proširili nogometno tržište na Daleki istok. U Japanu je igrao za Jubilo Iwatu. U dresu Italije postigao je ukupno sedam golova u 16 nastupa.

U klupskom nogometu postigao je ukupno 181 gol, a najviše je ostao zapamćen po nastupu na Svjetskom prvenstvu 1990. u Italiji, gdje je bio najbolji strijelac turnira s šest golova i pomogao "azzurrima" da osvoje treće mjesto. Bio je to njegov turnir za pamćenje, postao je junak nacije, a baš nitko uoči SP-a nije računao na njega. Bio je tu samo da popuni mjesto na klupi. U prvom kolu Talijani su se mučili protiv Austrije, a onda je izbornik Azeglio Vicini pogledao u Tota i pokazao mu da se spremi za ulazak.

Foto: Manuele Mangiarotti

- Priznajem, bilo me strah, osjećao sam strašan adrenalin. No nisam se ni snašao, a već me Vialli pronašao u šansi. Zabio sam gol i počeo trčati. Nisam imao pojma kamo idem - rekao je Schillaci jednom prilikom.

Utakmica protiv Austrije bila je njegov debi za Italiju. Šansu je dobio na najvećoj pozornici i čvrsto ju je zgrabio. Nakon Austrije zabijao je i Čehoslovačkoj, Urugvaju, Irskoj...

- Ti Irci su bili opaki. Nikad nisam igrao protiv fizički snažnije momčadi. I zato taj gol protiv njih posebno pamtim - priznao je legendarni Talijan..

Foto: Nick Zonna / ipa-agency.net

U polufinalu je Italija išla na Maradoninu Argentinu. I opet je Schillaci zabio, ali zabili su i 'gauči'. O pobjedniku su odlučivali penali, no Toto Schillaci nije bio među izvođačima.

- Bolio me mišić. Ali nisam nikad ni bio baš neki izvođač penala. Drugi su to bolje radili - priznao je Schillaci.

I jesu, osobito Argentinci.

- Nakon tog poraza sam dva sata sjedio u svlačionici i pušio jednu cigaretu za drugom. Osjećao sam se kao da se ogromna zgrada srušila na mene - kaže Toto, koji je zabio i u pobjedi protiv Engleza u utakmici za treće mjesto. I postao prvi strijelac SP-a.

- Izborili smo penal u utakmici za treće mjesto. Roberto Baggio je rekao: 'Ajde, zabij ovo i bit ćeš prvi strijelac prvenstva'. Prihvatio sam ponudu, zabio šesti gol na turniru i postao 'Zlatna kopačka' - rekao je Schillaci i ušao u legendu talijanskog nogometa.