Preminuo je otac Tonija Kukoča. Legendarni košarkaš mu je posvetio govor u Kući slavnih

A ne znam ni ja zašto me izbjegavaju... Znam samo da mi je to jako važno i da će oni koji odlučuju jednog dana ipak naći 'neki' razlog da me uvrste u Hall of Fame. A ako se ikad dogodi, nadam se da će to biti za života mog oca. Njemu bi značilo daleko više nego meni, zaželio je prije tri godine Toni Kukoč (54), legendarni hrvatski košarkaš i trostruki osvajač NBA naslova s Chicago Bullsima.

Godinu dana kasnije, 'Pink Panther' je konačno, 20 godina nakon kraja karijere, ušao u košarkašku Kuću slavnih u Springfieldu i ispunio želju svome ocu Anti koji je doživio taj povijesni trenutak. Dugo se borio s teškom bolešću, a nažalost, prije tri dana njegovo srce prestalo je kucati u 87. godini.

Kukoč je stigao iz Chicaga kako bi se posljednji put oprostio od svog oca, koji mu je bio uzor. Na vječni počinak otišao je u krugu najuže obitelji.

U rujnu 2021. godine, kada je ušao u Kuću slavnih, legendarni hrvatski košarkaš svome je ocu zahvalio što mu je bio cjeloživotna podrška i uzor pa otkrio anegdotu.

- Moj otac bio je ključan u usađivanju ljubavi prema sportu. Bio je lud za nogometnim klubom iz našega grada. Škola mi je bila vrlo blizu kuće. Jednom sam bio na satu, imali smo ispit, a on se popeo na krov kuće, a kada je naša momčad zabila, vikao je: 'Toni, vodimo 1:0!' - pričao je Toni te nastavio:

- Kad smo opet zabili, on je opet vikao. Tada je učiteljica shvatila što se događa i kako bi njega spriječila da ometa nastavu, mene je izbacila i poslala kući. Hvala bogu, prošao sam taj ispit. To je moj tata.

