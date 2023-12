Preminuo je policajac kojeg su grčki huligani ozlijedili u sukobu

U srijedu je umro 31-godišnji pripadnik grčke policije koji je početkom prosinca zadobio teške tjelesne ozljede nakon što je u sukobu navijača pogođen signalnom raketom, objavila je bolnica u kojoj je bio liječen.

Policajac je pogođen u predjelu natkoljenice tijekom navijačkog sukoba koji se dogodio u Pireju, gdje je 7. prosinca odigran derbi odbojkaškog prvenstva Grčke između Olympiakosa i Panathinaikosa. Policijski službenik je s teškim krvarenjem prebačen u bolnicu, gdje su mu liječnici bili prisiljeni amputirali nogu u pokušaju da mu spase život.

Nakon ovog tragičnog događaja ubrzo je uhićen 18-godišnjak koji je priznao da je gađao policajca signalnom raketom. Navijači grčkih klubova najviše se sukobljavaju tijekom nogometnih derbija, ali nije rijetkost da za svoje obračune koriste i druge sportske događaje, poput košarkaških i odbojkaških utakmica.

Foto: LOUISA GOULIAMAKI

Porast nasilničkog ponašanja među navijačima u Grčkoj doveo je do odluke Vlade o dvomjesečnom zatvaranju svih prvoligaških nogometnih stadiona, na kojima će se do 12. veljače prvenstveni dvoboji odigravati bez nazočnosti gledatelja. U želji da se spriječi huligansko ponašanje Vlada je propisala postavljanje kamera visoke rezolucije na sve stadione i uvođenje elektronskog utvrđivanja identiteta za sve posjetitelje. Porast navijačkog nasilja doveo je i do ostavke čelnika Grčke nogometne lige Vangelisa Marinakisa.