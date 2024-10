Preminuo je Tonči Gabrić, legendarni hrvatski golman

Tužna vijest potresla je hrvatski nogomet i Hajduk. Legendarni hrvatski golman i bivši golman Hajduka Tonči Gabrić preminuo je u 63. godini života.

Gabrić je karijeru započeo u Čeliku iz Zenice, igrao je za Pazinku, Rijeku i PAOK, ali najveći trag ostavio je u Hajduku gdje je odigrao 187 utakmica. Za splitski klub igrao je u tri navrata, bio je ključni kotačić na putu do četvrtfinala Lige prvaka 1995. godine i osvajao naslov hrvatskog prvaka, a umirovio se četiri godine kasnije. Poslije toga je radio na Poljudu kao trener golmana te je bio pomoćnik Aljoši Asanoviću u reprezentaciji Zambije.

Nastupio je za 'vatrene' u prvoj službenoj utakmici protiv SAD-a (2-1) 17. listopada 1990. godine. Do 1999. godine bio je standardni hrvatski reprezentativac i zamjena Draženu Ladiću. Skupio je devet nastupa. Do reprezentacije je došao i njegov sin Drago (38) koji je odigrao pet utakmica u reprezentativnom dresu. I on je igrao za Hajduk, skupio je 93 nastupa.