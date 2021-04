Srce mi je slomljeno što s vama moram podijeliti da sam se jučer oprostio od svog prvorođenca Antrona (33). Nas dvojica dijelili smo istu ljubav prema košarci i nebrojeno smo puta imali duge rasprave o igri, napisao je na Instagramu legendarni košarkaš Chicago Bullsa Scottie Pippen kojem je preminuo sin.

Nije poznato koji je razlog smrti Pippenova sina, a član kuće slavnih oprostio se od svog prerano preminulog sina Antrona.

- Antron je imao kroničnu astmu i da nije bilo tog problema, vjerujem da bi došao do NBA-a. Nikad nije dao da ga to omete, uvijek je bio pozitivac i naporno radio, ponosan sam na to kakav je čovjek postao. Prerano nas je napustilo dobro srce i prekrasna duša. Volim te, sine, odmaraj sve dok se ponovno ne susretnemo - zaključio je Pippen.

On je bio najstariji od osmero Pippenove djece, a ujedno i jedino dijete koje je imao s Karen McCollum.